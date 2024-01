Le nouveau jeu de M6 «Destination X» : sauront-ils se repérer ? », adapté d’un format belge qui a cartonné en 2023, nous emmène dans un voyage au cœur de l’Europe. Les dix candidats doivent relever le challenge de savoir où ils se trouvent le plus précisément possible. Alors, top ou flop ?

Présenté par Philippe Bas, le jeu d'aventure de M6 a attiré 1,35 et 1,22 million de téléspectateurs hier soir. M6

Ils étaient dix. A chaque étape du jeu, les candidats qui voyagent dans un bus aux vitres opaques doivent être capables de situer leur position en Europe ou de deviner où ils vont à l’aide d’indices… celui qui se trouve le plus loin est éliminé.

Ne pouvant pas passer à côté de cette nouveauté diffusée le mardi soir sur M6, je m’installe devant mon poste, prête à plonger dans cette aventure et à découvrir cette émission de téléréalité lancée le 28 décembre dernier.

Je croyais que j’allais visionner un jeu où les participants étaient abandonnés en pleine jungle avec une boussole mais que nenni (d’ailleurs, je ne sais pas du tout pourquoi je m’attendais à ça, une sorte de mix entre un jeu de survie à la « Koh-Lanta » et de « The Island » avec Mike Horn).

A première vue, je suis un peu déçue. J’assiste dubitative à la première épreuve dans laquelle deux équipes doivent jeter des sacs de sable dans un trou pour donner du temps à l’un des leurs occupé à chercher des indices dans une maison. Mais où est l’aventure que diable ?

Je prends mon mal en patience, fais le deuil de ce que j’espérais et poursuis le visionnage en me rongeant les ongles. La première heure passe et je m’ennuie toujours (même si le bus est beau, regardez !).

Mais la suite ne parvient pas à me convaincre davantage. Nos vaillants candidats se retrouvent face à un dilemme chacun de leur côté : choisir une clé USB qui leur donne un indice pour la compétition ou une autre qui leur délivre un message de leurs proches.

La plupart choisit cette dernière option et nous voilà partis pour des séquences de larmes et d’émotion à gogo (pourtant, je suis friande de ce genre de séquences d’habitude mais ici, ça ne prend pas), le tout emballé dans des propos hautement philosophiques. « Il n’y a que le courage qui paie », encouragera le frère d’un candidat, « c’est dur de ne pas t’avoir à nos côtés », avouera le mari d’Hélène, une candidate. Celle-ci, émue, réagira en disant « ça me rebooste d’avoir un message de ma famille ».

On a l’impression que les participants au jeu sont partis depuis des semaines dans le désert et qu’ils s’apprêtent à passer des mois loin de chez eux (ce qui n’est pas le cas).

Maxime sort du jeu

Je pique du nez quand soudain… nos joyeux drilles arrivent à Venise. Je me réveille et retrouve un peu d’intérêt quand ils déambulent dans la ville (c’est beau), heureux de profiter d’une pause bienvenue dans la compétition.

Mais la production les remet vite au défi de situer l’endroit où ils ont mangé. Coup de froid entre eux, le break n’en était pas un (vilaine production). « Je ne croirai plus rien » se révolte Maxime ! On le comprend, ils sont vicieux chez M6 !

Après un dernier défi dans lequel les candidats ont dû identifier des masques et se rappeler du seul qu’ils n’avaient pas vus lors de leur balade en gondole sur le canal, voici à l’heure de l’élimination.

Malheureusement, c’est Maxime qui sort du jeu au grand dam d’Amine qui s’exclame : « je ne m’attendais pas du tout à ça » ! Nous non plus Amine, nous non plus.