Disponible sur Apple TV+, « Extrapolations » est une série d’anthologie qui explore le changement climatique et son impact sur notre quotidien. Autant vous dire que j’ai été bouleversée par cette mise en récit du futur qui semble attendre l’humanité. S’il y a bien une fiction à voir à l’heure actuelle, c’est celle-ci. Vraiment. Et j’ai beaucoup d’arguments pour vous convaincre.

Dans la série « Extrapolations », les êtres humains se retrouvent confrontés aux conséquences du réchauffement climatique. Apple TV+

Je n’avais pas entendu parler de cette série et pourtant, quelle claque ! «Extrapolations», c’est mon dernier coup de cœur et la dernière grosse émotion que j’ai ressentie devant mon écran.

Ce scénario dystopique qui court de 2037 à 2070 dépeint un futur sombre pour notre planète et pour le genre humain qui se retrouve face aux conséquences de ses actes. Feu de forêts, air irrespirable (comme à New York en ce moment…), canicule, fonte de la calotte glaciaire, disparition d’espèces animales. Bref, un avenir qui fait froid dans le dos.

Derrière l’écriture d’« Extrapolations «, on retrouve l’auteur Scott Z. Burns bien connu pour avoir été le scénariste du film réalisé par Soderbergh et sorti en 2011 «Contagion» . L’intrigue ? L’impact d’une pandémie mondiale sur notre société… vous connaissez la suite et la mésaventure du Covid 19. Il n’en fallait pas plus pour attribuer à l’homme des traits médiumniques.

C’est donc l’esprit en ébullition et la peur au ventre que l’on regarde les huit épisodes de cette fiction. Pour être honnête, ce qui nous attend (peut-être) dans le futur n’est pas joli, joli…et c’est un euphémisme. En réalité, j’ai fondu en larmes dès le deuxième épisode parce que je crois qu’au stade où nous en sommes aujourd’hui, on ne peut plus parler d’inconscience mais de massacre parfaitement éclairé de notre écosystème.

Le casting n’est pas seulement sublime, il est tout simplement incroyable. L’équipe de production a réuni Sienna Miller, Kit Harrington, Meryl Streep, Tahar Rahim, Forest Whitaker ou encore Marion Cotillard pour jouer dans cette série anxiogène.

Mais c’est surtout le sujet et son traitement qui rend cette production exceptionnelle. Les créateurs d’aujourd’hui revêtent aussi un rôle important, celui de dénoncer les conséquences de nos actes sur notre existence.

On assiste ainsi à cette intrigue futuriste la peur au ventre. Heureusement, un brin d’espoir dans le final nous sort de cette perdition programmée… à voir si l’humanité parviendra, à l’instar de la série, à trouver des solutions pour enrayer le processus de destruction de la planète.