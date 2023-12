Les fêtes approchent et malgré l’ambiance cosy des guirlandes de Noël, on a parfois envie de grincer des dents en découvrant les émissions diffusées sur nos chaînes préférées. Petit tour de ces programmes dont on se serait bien passé.

Bêtisiers, soirée à thèmes, divertissement de toute sorte attendent les téléspectateurs durant ce mois de décembre. Chaque fin d'année c'est pareil et les programmes télévisés se suivent et se ressemblent. France TV

Les bêtisiers de Noël

L’un des grands classiques des fêtes reste indubitablement les séquences vues et revues des bêtisiers. Entre les chats qui font des pirouettes ou les chutes et autres glissades de pauvres gens connus ou moins connus, on a parfois du mal à trouver ça drôle.

Les fous rires et autres bafouillages de journalistes en difficulté parviennent parfois à nous décrocher un sourire mais le reste a, en général, un petit goût de réchauffé et de déjà-vu. Les amateurs du genre pourront tout de même regarder C8 le 24 décembre ou TFX le 25 pour faire travailler leurs zygomatiques.

Miss France

Le summum ? L’élection de Miss France diffusée le samedi 16 décembre sur TF1. Le concours présenté par Jean-Pierre Foucault en direct du Zénith de Dijon nous donne envie d’éteindre la télévision ou de zapper au plus vite.

Le principe même d’élire une femme, belle et jeune, pour représenter un pays questionne nos valeurs et le monde dans lequel on vit (et surtout celui dans lequel nous voulons vivre). Et l’idée de voir les participantes défiler toute la soirée dans des tableaux ayant pour thème « La boîte à musique des Miss » ne nous motive pas à chanter la vie, à danser la vie et à n’être qu’amour mais plutôt… à hurler.

Les spectacles d’humour et autres divertissements

Il y a un côté triste à se sentir obligé de rire durant ces périodes de fêtes qui ne sont pas forcément une partie de plaisir pour tout le monde. Quand j’étais petite, je regardais « Mister Bean » en famille et même si ses frasques s’apparentaient à un spectacle de haute voltige, je terminais toujours l’émission avec un sentiment de nostalgie (quelle idée d’utiliser un générique qui vous tire les larmes !).

Les spectacles d’humoristes et les émissions de divertissement fleurissent comme le gui avant Nouvel An et même si l’idée peut être louable, on n’a pas forcément envie de s’y plonger.

Alors, arrêtons de culpabiliser si on passe notre tour et qu’on ne regarde pas le spectacle « 2023 : Le grand show de Noël de Natasha St-Pier et ses amis » sur CStar le 18 décembre ou encore « Vendredi, tout est permis avec Arthur », une soirée sur le thème de Noël le 22 décembre.

Les bilans peu réjouissants

Une autre spécialité du mois de décembre ? Dresser le bilan de l’année écoulée. La soirée « Les 30 chansons les plus streamées de l'année » aura lieu le samedi 16 décembre sur CStar tandis que le jeudi 21 décembre, on pourra découvrir « W9 d'or 2023 – Qui sont les n°1 de l'année ? », une cérémonie présentée par Élodie Gossuin. Si on en a envie, on a qu’à laisser sortir notre côté Grinch et bouder ces programmes qui ne nous disent rien qui vaille.

Pour conclure et apporter un peu de nuance, je me dis que si certaines personnes passent un bon moment devant ces émissions, si elles leur permettent d’atténuer leur morosité ou leur solitude, et bien ces programmes ont toute leur raison d’être. Alors, finalement, faites ce qui vous fait du bien !