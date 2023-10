Netflix vient de sortir « Le Parcours des gourous », une série documentaire en six épisodes abordant le sujet brûlant des sectes et des gourous. On binge-watche ou on zappe ?

Peter Dinklage narre « Le Parcours des gourous », une série documentaire en six épisodes dont il est également le producteur exécutif. Sur le site de Netflix, on découvre que « ce manuel du gourou vous promet de gagner l'amour inconditionnel, le dévouement suprême et une emprise totale sur l'esprit, le corps et l'âme des fidèles de votre secte ». Netflix 2023

Netflix est sympa. Au cas où on ne saurait pas quoi faire de nos vies, il nous présente une nouvelle alternative : devenir un gourou. Pour se faire, rien de plus simple ! Il nous suffit de suivre le guide.

Un manuel à l'attention de futurs gourous de sectes

La série documentaire « Le Parcours des gourous » est présentée comme un manuel à l'attention de futurs gourous de sectes. Conseils pour construire son troupeau, astuces pour faire tomber vos adeptes dans une dévotion fanatique ou encore ruses pour pouvoir contrôler l'esprit de vos membres, l’acteur Peter Dinklage qui narre ce manuel pratique ne manque pas d’humour.

« L’amour inconditionnel et le dévouement sans limite d’une foule de gens dont vous contrôlez le corps et l’esprit, tout ceci est à votre portée » promet-il d’entrée.

Charles Manson et les autres...

Moi, je n’ai pas beaucoup ri. A vrai dire, j’ai été plutôt effrayée par cette nouvelle production fraichement débarquée, même s’il est vrai que certaines vérités sont énoncées dès le départ, à l’image de cette phrase « les sectes donnent au gens le sentiment de trouver leur place ». En même temps, on s’en doutait un peu…

« Je n’aurais jamais pensé appartenir à une secte mais c’était vraiment tentant. On pensait rendre le monde meilleur », confie Yulanda Williams, ex-membre de la secte Le Temple du Peuple. Après cette courte introduction et quelques témoignages expéditifs, nous voilà plongés dans l’histoire de Charles Manson.

Le premier épisode revient sur son délire narcissique et sur l’enrôlement des quelques jeunes femmes que l’homme est parvenu à manipuler jusqu’à cette terrible nuit de 1969 où Sharon Tate (parmi d’autres victimes) a été assassinée.

Les autres joyeux protagonistes de ce documentaire ? Jim Jones, David Koresh, Marshall Applewhite, Warren Jeffs et Sun Myung Moon.

Avec une bonne dose d’ironie, les six épisodes plongent les abonnés dans l'ascension de ces célèbres chefs religieux. En prime, on a le droit à des images d’archives, quelques bribes d’interviews de spécialistes et des dessins animés pour combler les trous.

Alors, à voir ou à fuir ?

Même si je trouve le sujet intéressant, je n’adhère pas du tout au ton utilisé ni à la narration qui manque de profondeur à mon sens. Chaque épisode dure une trentaine de minutes, la tension narrative est mal gérée et tout arrive trop vite.

On assiste ainsi à un exposé des faits sans grande saveur et sans analyses approfondies des rouages de l’emprise de ces gourous. J’ai eu l’impression de manger une pizza surgelée mal réchauffée. Je pourrais dire que ça fait son office, on n’a plus faim après (on est même plutôt écœuré) mais on se retrouve avec un mal de ventre carabiné doublé d’un sentiment de frustration.

Si vous êtes intéressés par le sujet, je vous conseille de voir « L’Ordre du Temple solaire, l’enquête impossible », une enquête incroyable et fouillée qui avait été diffusée sur TMC (elle reviendra certainement sur nos écrans).

En attendant, on passe notre tour. « Le parcours des gourous » n’a pas su nous passionner.