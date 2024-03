Les langues se délient sur la chirurgie esthétique. Récemment, Fanny Ardant s'est confiée sur le sujet, révélant à Télé-Loisirs que ce n'était pas son centre d'intérêt principal.

Fanny Ardant ne juge pas celles et ceux qui demandent l'aide du bistouri pour se sentir mieux dans leur corps (archives). IMAGO/ABACAPRESS

« Non, je m'en fous. Je ne veux pas chercher à plaire et je ne veux pas reculer la fin. J'ai toujours dit qu'il y avait deux choses dont il est indigne de se plaindre : de payer trop d'impôts et de vieillir », révèle-t-elle.

Alors qu'elle aura 75 ans le 22 mars, le temps qui passe ne lui fait donc pas peur. « À 18 ans, je n'avais rien fait, mon regard sur moi me déplaisait. Aujourd'hui, tous ces constats s'en sont allés et je sais que je ne veux pas durer », a-t-elle ajouté.

Cependant, Fanny Ardant ne juge pas celles et ceux qui demandent l'aide du bistouri pour se sentir mieux dans leur corps. « Je ne fais pas de prosélytisme ; au fond, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce qui me plaît dans la vie, c'est la différence, les extrêmes, les excès. Je veux pas qu'on m'indique un itinéraire à suivre », conclut-elle.

Un beau message de tolérance !