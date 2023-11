La duchesse Sarah Ferguson assume ouvertement son cancer du sein. Aujourd'hui, elle fait son retour à la télévision britannique après sa mastectomie de l'été dernier - et raconte ce qui lui a sauvé la vie.

La duchesse de 64 ans a subi une mastectomie en juin dernier et en parle pour encourager le dépistage. Ian West/PA Wire/dpa

La duchesse de 64 ans, qui a subi une mastectomie en juin dernier, apparaîtra cet après-midi dans l'émission «Loose Women» sur ITV, pour la première fois depuis l'intervention, à la télévision britannique.

Son apparition a pour toile de fond une campagne de sensibilisation au cancer du sein qui lui tient à cœur. «Don't Skip Your Screening» est le slogan de la campagne pour laquelle Fergie s'engage. L'objectif est de souligner l'importance du dépistage précoce du cancer - et d'encourager les femmes à se faire examiner régulièrement et systématiquement.

La duchesse a failli manquer son rendez-vous

L'engagement de Fergie a une origine très personnelle : «Cet été, j'ai failli manquer le rendez-vous de dépistage du cancer qui m'a sauvé la vie. Je n'ai pas pu me résoudre à me rendre à Londres par une chaude journée d'été. Ce n'est que grâce à la persévérance de ma sœur Jane que j'y suis quand même allée».

Elle a ajouté qu'elle était «fière» de soutenir la campagne promue par le NHS England. De son côté, l'organisation caritative Breast Cancer Now a déclaré qu'elle était «extrêmement reconnaissante» que l'émission «jette une lumière crue sur l'examen des seins» et «mette en évidence la question importante de la lutte contre le déficit d'examen des seins chez les femmes causé par la pandémie de Covid-19».

«Oui, il s'appelle Derek»

Sarah Ferguson aborde le sujet avec une admirable franchise. La duchesse avait même révélé dans un podcast le surnom qu'elle avait donné à son sein reconstruit. «Je suis en train de m'arranger avec mon nouveau meilleur ami Derek sur le côté gauche. Oui, il s'appelle Derek», a raconté Fergie à la co-présentatrice Sarah Thomson, avant d'ajouter : «Derek est très important parce qu'il m'a sauvé la vie».

Et lorsqu'on lui demande pourquoi elle a choisi Derek, Ferguson répond : «Je ne sais pas. Cela m'a juste fait rire d'avoir maintenant un ami qui s'appelle Derek, qui est tout le temps avec moi et qui me protège avec son bouclier blindé. J'ai un nouvel ami coquin ici, à ma gauche».

Fergie a également donné un nom - masculin - à son autre sein. Elle dit : «Le pauvre Eric sur le côté droit est un peu triste parce qu'il n'est pas aussi effronté que Derek sur le côté gauche. Mais je vais te rééquilibrer Eric, ne t'inquiète pas».