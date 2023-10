Fini la chirurgie esthétique ostentatoire ?

Certaines opérations très spécifiques sont devenues obsolètes. Le «fox eyes» par exemple. Cette opération, aussi appelée «cat eyes» consiste à remonter les sourcils et les paupières pour obtenir des yeux en forme d’amande. «Les ›fox eyes’ étaient une tendance très populaire en 2021, mais semblent heureusement passer de mode», explique le Dr Hawkes. Selon elle, ce battage médiatique était probablement dû aux filtres et aux applications qui modifient la forme et la taille des yeux. «Mais c'est un look très peu naturel, basé sur une tendance des médias sociaux et, en général, c’est affreux».