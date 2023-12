Françoise Hardy a hâte de mourir

L'état de santé de Françoise Hardy s'aggrave. Comme elle l'a confié à Paris Match, la chanteuse souhaite « partir bientôt et de façon rapide».

Françoise Hardy

Alors qu'elle se bat depuis des années contre de lourds problèmes de santé, la chanteuse a révélé à Paris Match qu'elle attendait la fin. « Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal car mon oeil droit voit tout très flou et est douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La bouche et l'arrière-gorge sont encore plus asséchées. C'est un cauchemar », entame-t-elle, se demandant si elle est bien soignée.

« La maladie détruit le mental. L'âge aidant, après des rayons qui touchent la tête, ce qui a été le cas de mes 55 radiothérapies, on perd la mémoire de trop de choses et le manque d'équilibre réduit au maximum les possibilités de bouger », poursuit-elle.

Face à toutes ces souffrances, Françoise Hardy n'a qu'un souhait. « Partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer. Partir dans l'autre dimension le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible », a-t-elle ajouté.

Récemment, c'est son fils Thomas Dutronc qui confiait à Gala que sa « maman ne va pas bien ». Françoise Hardy se bat depuis 2004 contre un lymphome de type Malt, qui s'attaque à ses muqueuses.

