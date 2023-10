Gal Gadot a exprimé sa profonde tristesse face aux événements meurtriers en Israël. L'actrice est l'une des nombreuses stars à avoir fait part de son indignation sur Instragam.

Gal Gadot, Jamie Lee Curtis et Amy Schumer font partie des nombreuses stars qui ont condamné les attaques terroristes meurtrières du Hamas contre Israël. Covermedia

Des combattants du groupe militant palestinien fondamentaliste islamique ont traversé la frontière depuis Gaza, samedi matin (7 oct. 23), et ont attaqué des civils et du personnel militaire. Dimanche, le bilan des attaques avait dépassé les 600 morts côté israélien.

Gal Gadot, ancienne Miss Israël qui a servi dans les Forces de défense israéliennes (FDI), a publié une capture d'écran décrivant comment des Israéliens, dont des femmes et des enfants, avaient été emmenés en otages à Gaza.

« Tôt ce matin, plus de 3.000 roquettes ont été tirées. Le Hamas tient des otages, contrôle des bases et des colonies en Israël. Il y a eu plus de 1.500 blessés et de violents combats se poursuivent. «J'entends leurs voix et ils frappent à la porte. Je suis avec mes deux petits enfants.» Mon cœur me fait mal. Je prie pour tous ceux qui souffrent », a écrit l'interprète de Wonder Woman.

Le magnat de la musique israélo-américain Guy Oseary a partagé une vidéo d'une jeune femme qui assistait à un festival de musique et qui avait apparemment été kidnappée après avoir reçu des coups de feu. Des rapports ultérieurs ont affirmé que jusqu'à 260 participants avaient été massacrés lors de l'événement. « C'est horrible, a écrit le manager de Madonna. Ces meurtres sont célébrés par le gouvernement/régime iranien. De nombreuses femmes, enfants et personnes âgées sont enlevés de chez eux et kidnappés. J'ai toujours prié pour la paix. TOUJOURS. J'ai toujours défendu ma communauté juive et j'ai également parlé pour mes frères et sœurs arabes. Je n'ai pas de mots aujourd'hui. Seulement du chagrin. Seulement des larmes. »

Jamie Lee Curtis et Amy Schumer ont partagé le message de Guy Oseary et ont ajouté leurs propres mots, la star de Crazy Amy condamnant le Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était « en guerre», des forces entrant à Gaza pour riposter contre le Hamas et dégrader ses capacités militaires. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a rapporté qu'au moins 198 Palestiniens ont été tués, samedi, lors de frappes aériennes.

Covermedia