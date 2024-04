Glen Powell et Sydney Sweeney ont été soupçonnés de sortir ensemble en 2023 après leur film Tout sauf toi, mais ce n’était que de la promotion! Les comédiens ont expliqué au New York Times les dessous d’une campagne marketing réussie.

Glen Powell et Sydney Sweeney en couple: c’était du fake!

Covermedia

Le duo a avoué avoir joué sur les rumeurs selon lesquelles ils étaient amoureux afin de promouvoir leur film Tout sauf toi, sorti en décembre dernier.

« Les deux choses que vous devez vendre dans une comédie romantique sont le plaisir et l’alchimie», a déclaré Glen Powell au New York Times. « Sydney et moi nous amusons énormément ensemble, et nous avons une alchimie naturelle évidente.»

L'acteur de Top Gun: Maverick a poursuivi: « C'est le public qui veut voir ce qui est à l'écran se réaliser en dehors de l'écran, et parfois il faut simplement s'y plier un peu – et ça a merveilleusement bien fonctionné. Sydney est très intelligente.»

Sydney Sweeney, qui a également produit le film, a expliqué qu'elle était très impliquée dans le marketing. « J'étais sur tous les appels. J'étais dans les groupes de discussion par texte. Je gardais probablement tout le monde chez Sony en charge du marketing et de la distribution éveillé la nuit parce que je n'arrêtais pas avec mes idées. Je voulais m'assurer que nous dialoguions activement avec le public pendant que nous promouvions ce film, car en fin de compte, ce sont eux qui ont créé toute la narration», a-t-elle confié.

Glen Powell et Sydney Sweeney incarnent les personnages principaux, Ben et Bea. Le casting comprenait également Alexandra Shipp, Dermot Mulroney et Darren Barnet. Tout sauf toi a rapporté un total de 219 millions de dollars dans le monde depuis sa sortie.

