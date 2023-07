Goldie Hawn et Kurt Russell sont en couple depuis plus de 40 ans mais ne se sont jamais mariés. L'actrice a expliqué pourquoi dans l'émission Who's Talking to Chris Wallace?.

Goldie Hawn et Kurt Russell ne se sont pas mariés parce qu'ils estiment qu'un divorce est « toujours moche ». Covermedia

Les stars hollywoodiennes sont en couple depuis 40 ans, mais ne se sont jamais mariées. Evoquant les raisons de leur réticence, l'actrice américaine a admis que les échecs précédents des mariages étaient un facteur important dans leur décision de ne pas franchir le pas. « On avait déjà été mariés. Et parce que quand ça ne marche pas, ça finit par être une grosse affaire, a-t-elle déclaré lors d'une apparition dans l'émission de CNN Who's Talking to Chris Wallace?. Il faut bien que quelqu'un récupère les affaires. C'est toujours moche. »

Goldie Hawn a deux ex-maris, Bill Hudson et Gus Trikonis, tandis que Kurt Russell a été marié à Season Hubley.

L'actrice de 77 ans partage deux enfants, Oliver Hudson et Kate Hudson, avec Bill Hudson, et a déclaré que la fin d'un mariage a des répercussions sur toute la famille. « Il faut vraiment observer et voir combien de divorces sont amusants ? Combien de divorces ne coûtent pas d'argent ?, a-t-elle ajouté. Combien de divorces vous font même détester la personne plus qu'avant ? Combien de divorces ont blessé des enfants ? »

La star a ajouté qu'elle aimait le sentiment « d'indépendance » qu'elle a dans sa relation avec Kurt Russell. « J'aime l'idée de pouvoir me réveiller le matin et de décider tous les jours si je veux être là ou pas, a-t-elle poursuivi. Je veux dire, vous savez, les relations sont difficiles. Elles ne sont pas toujours faciles. »

Covermedia