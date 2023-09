Grimes et Elon Musk ont, en réalité, trois enfants. Le milliardaire a confirmé la nouvelle sur X.

Grimes et Elon Musk ont un troisième enfant ensemble, selon une nouvelle biographie sur l'excentrique milliardaire.

Le New York Times a passé en revue le livre du journaliste Walter Isaason sur le patron de SpaceX et Tesla, qui sortira mardi (12 sept. 23). Selon la publication, l'homme d'affaires de 51 ans et Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, ont également un fils nommé Techno Mechanicus, qu'ils surnomment « Tau».

Elon Musk a ensuite confirmé la nouvelle et le prénom de l'enfant dans un message sur sa plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Le New York Times ne révèle pas plus de détails sur l'enfant, comme la date et le lieu de sa naissance.

Elon Musk et la chanteuse de 35 ans ont accueilli leur fils X Æ A-12, dont le nom a ensuite été changé en X Æ A-Xii et est surnommé « X», en mai 2020. Ils ont ensuite eu une fille née par mère porteuse en décembre 2021, prénommée Exa. Dark Sideræl, surnommée « Y ».

Dans une interview pour Vanity Fair de mars 2022 révélant la naissance d'Exa Dark, Grimes a admis que le couple voulait plus d'enfants, cependant, le jour de la publication de l'article, elle a tweeté qu'ils s'étaient à nouveau séparés.

