Le prince Harry, las de sa vie en Californie, rêve de rentrer chez lui

Lassé de la vie américaine, le prince Harry envisage un retour en Angleterre. Selon des sources proches du couple, il se sentirait relégué au second plan, même aux côtés de Meghan.

Meghan semble s'épanouir sous les feux de la rampe, tandis que Harry reste en retrait, jouant les seconds rôles. Keystone

Fabian Tschamper

Le prince Harry, visiblement mécontent de sa nouvelle vie aux États-Unis, songerait à rentrer au pays, comme le rapporte "The Sun".

Le prince de 39 ans aurait renoué avec d'anciennes connaissances en Grande-Bretagne pour explorer la possibilité d'un retour ou d'un déménagement. Ses amis affirment qu'«il se sent de plus en plus isolé» et qu'il ne supporte plus d'être éclipsé par sa femme.

Dans son autobiographie «Spare» ("Le Remplaçant"), il évoquait justement ce rôle secondaire qu'il a toujours eu au sein de sa famille.

Le récent voyage en Colombie semble avoir accentué ce malaise. Meghan semble s'épanouir sous les feux de la rampe, tandis que Harry reste en retrait, jouant les seconds rôles. Dans son livre «Spare», il mentionne également la façon dont sa famille s'est toujours opposée à leur mariage, qualifiant Meghan de «difficile», «impolie» et «méprisante». Kate, de son côté, aurait adopté une attitude froide envers elle.