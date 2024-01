Hiromi Rollin dénonce une «tentative d'homicide» sur Alain Delon

L'avocat de Hiromi Rollin, qui se présente comme la compagne d'Alain Delon, a estimé dans un courrier transmis à la justice que les décisions prises par les enfants de l'acteur pouvaient «caractériser des faits de tentative d'homicide volontaire». Elle demande l'ouverture d'une enquête.

Vendredi, Me Yassine Bouzrou, conseil de Hiromi Rollin, a transmis un courrier de six pages demandant l'ouverture d'une enquête au procureur de Montargis, non loin de la résidence de Douchy (Loiret) où vit l'acteur, âgé de 88 ans et à la santé déclinante depuis un AVC en 2019.

«Madame Rollin est particulièrement inquiète et choquée des échanges entre les enfants révélés ce jour par voie de presse, raison pour laquelle elle a décidé de porter à votre connaissance les faits de tentative d'homicide volontaire dont elle soupçonne la commission», peut-on lire dans ce courrier révélé par le Figaro et le Parisien, que l'AFP a pu consulter samedi.

Traitement pas administré

Me Bouzrou estime que «le traitement permettant de stabiliser le développement du lymphome dont il est atteint ne lui a pas été administré depuis juillet 2023, soit plus de six mois». Aussi, «la dégradation rapide et grave de son état de santé apparait ainsi directement liée à ce défaut de suivi de traitement», dénonce Me Bouzrou.

«Il résulte de ces éléments que les enfants de Monsieur Alain Delon ne pouvaient ignorer que l'arrêt du traitement contre le lymphome aurait pour conséquence immédiate la dégradation de son état de santé et que cela précipiterait le décès de leur père», dénonce encore l'avocat de Hiromi Rollin.

Cette dernière avait été expulsée du domicile de Douchy le 5 juillet 2023 par les trois enfants d'Alain Delon, qui avaient également porté plainte contre elle notamment pour violence sur personne vulnérable et abus de faiblesse sur leur père. Ces plaintes ont été classées sans suite.

Famille déchirée

«Il ne s'agit pas simplement de questionnement sur un éventuel arrêt d'un traitement: il s'agit de la décision gravissime d'arrêter un traitement vital sans l'avis des médecins d'où la qualification juridique retenue», a expliqué samedi à l'AFP Me Bouzrou.

Depuis plus d'une semaine, les trois enfants de la star se déchirent, dans les médias ou par des actions en justice. Ses fils, Anthony, 59 ans, et Alain-Fabien, 29 ans, estiment que Delon est manipulé par leur soeur, Anouchka, 33 ans, qui leur aurait caché son état de santé. Et souhaiterait le ramener en Suisse pour éviter de payer trop d'impôts sur l'héritage, accuse Anthony.

Anouchka, elle, reproche à ses frères de mettre en péril la vie de l'acteur de «La Piscine» et du «Guépard» et affirme avoir voulu emmener leur père en Suisse pour qu'il puisse continuer à y être soigné.

