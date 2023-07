Jane Birkin est décédée ce dimanche (16 juillet 2023). Les hommages à l'actrice et chanteuse franco-britannique n'ont pas tardé à envahir les réseaux sociaux bien au-delà de l'Hexagone qui était devenu sa maison.

Au lendemain de la disparition de l’Anglaise préférée des Français, les hommages se multiplient outre-Atlantique et outre-Manche.

Au lendemain de la disparition de l'Anglaise préférée des Français, les hommages se multiplient en France, mais aussi outre-Atlantique et outre-Manche.

A commencer par Marianne Faithful, elle aussi Parisienne de cœur, qui a posté un long message sur Instagram en mémoire de son amie. « Notre chère Jane nous a quittés. Je l'admirais énormément en tant qu'artiste et je suis très heureuse que nous ayons pu travailler ensemble. J'espère que les gens se souviendront qu'elle a réalisé certains de ses meilleurs albums ces dernières années. Elle était si fière de perpétuer l'héritage musical de Serge (Gainsbourg) sur tous ces merveilleux disques et maintenant cela fait aussi partie de son héritage, comme il se doit», a écrit l'icône de la Factory, avant de partager quelques souvenirs.

« Nous nous sommes rencontrées pour la première fois il y a plusieurs vies – et depuis ce jour, j'ai toujours pensé qu'elle possédait une beauté et un style inimitables, et naturels, ce qui est le plus difficile. Je voulais tellement lui ressembler et être comme elle! Son style perdurera bien sûr, mais c'était une amie très chère et je l'aimerai toujours, elle me manque déjà beaucoup. Adieu ma Jane, envole-toi. Love Marianne xxxx », a-t-elle conclu.

De nombreuses personnalités de son pays d'adoption, la France, ont tenu à lui rendre hommage, à commencer par le président de la République, Emmanuel Macron, qui a salué « une icône française » qui « incarnait la liberté ».

Pour Sheila, c'est l'incompréhension qui domine. « Mais enfin pourquoi? Elle était belle, talentueuse, tellement généreuse avec tout le monde, avait le cœur sur la main. On pourrait en parler pendant des heures. Mais après la stupeur, et une immense tristesse, je préfère comme beaucoup d’entre vous penser à elle », écrit la chanteuse sur Instagram, en légende d'une photo d'elle et de la défunte musicienne.

Alain Chamfort a partagé un extrait vidéo du clip de Baby Lou. Pour lui, Jane Birkin, « c'était la perfection même. C'était une femme tellement séduisante, tellement singulière. Elle avait créé une espèce d'image à laquelle toutes les femmes avaient envie de s'identifier. Parce qu'elle était belle, parce qu'elle était libre, parce qu'elle était différente. On avait envie de lui ressembler », comme il l'a ensuite rappelé sur RTL.

Le guitariste des Smiths, Johnny Marr, a tweeté: « RIP Jane Birkin. Jouer sur son album Fictions en 2006 a été une belle expérience. Une personne douce et gentille, avec un cœur fait pour l'art. » Quant à Iggy Pop, il a salué « une belle personne et quelqu’un d’unique».

Tim Burgess, chanteur des Charlatans, a rendu hommage à « une icône du cool et de bien d'autres choses encore. Bon voyage Jane Birkin x ». Anton Newcombe, de The Brian Jonestown Massacre, a partagé une photo et un lien vers le titre emblématique Je t’aime moi non plus, ajoutant en légende: « Repose en paix Jane Birkin».

Alex Kapranos, chanteur de Franz Ferdinand et compagnon de Clara Luciani, a de son côté fait part de sa peine. « Je suis très triste d'apprendre le décès de Jane Birkin. Elle était une véritable icône, mais aussi charmante, sensible et drôle. Avoir pu jouer et enregistrer avec elle a été un véritable honneur. Je l'ai vue pour la dernière fois à l'Hôtel de Ville de Paris il y a un an et elle était toujours aussi magique», a-t-il écrit.

Hollywood a également rendu hommage à l'actrice qu'était Jane Birkin, avec plus de 70 films à son actif. Rosanna Arquette a posté une photo d'archives de l'icône des 60s. « Repose dans la paix et l’amour chère Jane B», a-t-elle écrit en légende. Mia Farrow a quant à elle écrit: « Une nouvelle bouleversante. Jane Birkin était l'une des personnes les plus gentilles, les plus aimables, les plus drôles, les plus généreuses, les plus originales et les plus intéressantes que j'aie jamais connues. Mes pensées vont à sa famille.

Côté mode, l'une des premières à lui rendre hommage a été Lila Moss, fille d'une autre icône, Kate Moss, a partagé dans ses Stories Instagram une photo de Jane Birkin en minirobe à sequins blanche assortie d’un simple cœur puis dans la Story suivante, une photo d'elle vêtue d'une robe inspirée par celle portée par la mère de Kate Barry, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon.

« Pour toujours une inspiration. J'ai pris cette robe spécialement pour ce week-end», a ajouté la jeune mannequin, qui était de mariage ce week-end.

