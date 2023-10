Ice Spice préfère garder son cercle restreint. Elle a expliqué pourquoi dans une interview pour Variety.

Ice Spice a confié qu'elle préférait ne pas avoir trop de collaborateurs. Covermedia

« J'aime que le cœur de mon entourage soit composé de mon producteur (RiotUSA) et mon manager, a-t-elle déclaré. Tous les types d'obstacles auxquels nous sommes confrontés, nous essayons de les surmonter, parce que je ne veux pas recommencer avec quelqu'un. »

De son vrai nom Isis Gaston, la chanteuse a ajouté qu'elle était inspirée par les stars qui entretiennent des relations étroites avec les personnes avec qui elles travaillent. « Et j'admire des gens comme Taylor qui travaille avec Jack Antonoff, ou Billie Eilish, avec son frère Finneas, a partagé la chanteuse de Barbie World. Les gens aiment ça, c'est super cool pour moi quand il y a une équipe et qu'il y a une certaine régularité. »

La rappeuse a indiqué que son manager, James Rosemond Jr., l'aidait à filtrer les demandes qu'elle recevait de personnes souhaitant travailler avec elle.

Dans son interview, Ice Spice a également révélé qu'elle passait beaucoup de temps dans des chambres d'hôtel. « La vérité, c'est que je suis partout. Je bouge constamment, a-t-elle affirmé. Je bouge toujours parce que les gens commencent à me remarquer, et les choses deviennent très vite bizarres et effrayantes. Mais je reste principalement dans des chambres d'hôtel, c'est vraiment là que je vis. »

Covermedia