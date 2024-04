Gisele Bündchen a été interpelée sur une route de Miami par la police pour une infraction au volant de sa Mercedes. La top-modèle a affirmé vouloir échapper à un paparazzi, d’après une vidéo TMZ.

Gisele Bündchen a pleuré devant un policier qui l’a fait s’arrêter sur une route du comté de Miami-Dade. IMAGO/TheNews2

Covermedia Covermedia

Gisele Bündchen a pleuré devant un policier qui l’a fait s’arrêter sur une route du comté de Miami-Dade alors qu’elle essayait de fuir des paparazzi la « harcelant».

Selon une vidéo obtenue par TMZ, après que le policier a dit à la top-modèle qu'il lui donnerait un laissez-passer « de courtoisie», elle a expliqué qu'elle essayait de « rester à l'écart de ce type».

« Il me harcèle», a-t-elle déclaré avant de fondre en larmes. « Je suis fatiguée. Je n'ai nulle part où aller. J'ai ces p*tains de types qui me poursuivent. Rien ne me protège!» La mère de deux enfants a ajouté: « Je ne peux rien faire. Je veux juste vivre ma vie!»

Le policier a répondu à l’ancienne ange de Victoria’s Secret qu'il ne pouvait rien faire contre les photographes puisqu'ils effectuaient également leur travail.

L'ex-femme de Tom Brady a été arrêtée lors d'un contrôle routier au volant de sa Mercedes G-Wagon noire. On ne sait pas exactement quelle faute a été commise, mais un agent d'information de la police de Surfside a déclaré à Page Six qu'il s'agissait d'une infraction au code de la route.

Plus tôt dans la journée, le mannequin brésilien a été vu en train de vérifier les rénovations de son manoir d'Indian Creek, d'une valeur de 11,5 millions de dollars, avec son petit ami, Joaquim Valente. Gisele Bündchen et Joaquim Valente ont affirmé qu’ils avaient commencé à se fréquenter en juin 2023, mais Tom Brady a laissé entendre que leur relation avait commencé plus tôt. La top-modèle et l'ancienne star de la NFL ont divorcé en octobre 2022 après 13 ans de mariage.

