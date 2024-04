«Il me terrifiait» - Les confidences de Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe a été impressionné à ses débuts par l’interprète du professeur Rogue dans la saga Harry Potter. La star britannique a révélé au podcast Happy Sad Confused que la légendaire voix grave d’Alan Rickman y était pour quelque chose.

Daniel Radcliffe a été impressionné à ses débuts par l’interprète du professeur Rogue dans la saga Harry Potter. Imago

Daniel Radcliffe a avoué s’être senti intimidé par l’interprète du professeur Severus Rogue dans la saga à succès.

« J'étais tellement intimidé par Alan Rickman. Comment ne pas l'être avec cette voix?» a révélé la star de 34 ans à Josh Horowitz dans son podcast Happy Sad Confused.

« J'étais hyper intimidé par lui pendant les trois premiers films. Il me terrifiait et je me disais: «Ce type me déteste».»

Alan Rickman a pourtant évoqué auparavant la « grande fierté» qu'il a ressentie en voyant le succès de l’enfant star face à l'immense pression qu'il subissait. Il a reconnu la volonté du jeune acteur de réussir dans l'industrie et en a été lui-même impressionné.

Daniel Radcliffe a déclaré qu'après cela, les choses ont changé. « Il a vu toutes les pièces de théâtre que j'ai jouées de son vivant», se souvient-il. « Il m'invitait à sortir après et nous en parlions.» Alan Rickman est décédé en 2016 des suites d’un cancer du pancréas.

