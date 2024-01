Inès Reg et Kevin Debonne se séparent. L'humoriste a révélé sur les réseaux sociaux que ce dernier ne mettrait plus de paillettes dans sa vie.

Entre Inès Reg et Kevin Debonne, c'est fini !

L'humoriste, qui s'est fait connaître par sa vidéo « C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin », a révélé sur les sociaux que les paillettes, c'était fini ! Une séparation qui se passe d'un commun accord, au bout de six ans de mariage.

C'est avec une vidéo et un texte émouvants qu'Inès Reg a annoncé leur décision. « Toi et moi on a donné une nouvelle définition au mot divorce. C’est s’aimer sans vouloir se faire mal. Se respecter. Se quitter pour ne garder que le meilleur », entame-t-elle en Story Instagram.

Et de poursuivre : « On s’est aimés. On ne regrette rien. C’est un magique souvenir. On finit de la plus belle des manières. Dire au revoir aux amoureux qu’on a été, à l’endroit où l’on s’est dit oui ».

En effet, la comédienne et Kevin Debonne ont fait un aller-retour à Biarritz, lieu magique de leur histoire pour tourner la page. Inès Reg entamera donc la compétition de Danse avec les stars en célibataire.

Covermedia