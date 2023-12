Isabelle Carré a été choquée de la tribune de soutien à Gérard Depardieu. L'actrice a donné le fond de sa pensée dans Elle.

Depuis que Le Figaro a publié une tribune de soutien à Gérard Depardieu, les réactions, d’un côté comme de l’autre, se sont multipliées.

En réponse à cette lettre ouverte, Isabelle Carré a publié dans Elle une missive intitulée « Je ne demandais qu’à grandir tranquille». Elle y dévoile les agressions qu’elle a subies dans sa vie.

« J'avais 11 ans et un homme m'a arrêtée dans la rue, pour un renseignement, pensais-je. À ma grande surprise, il s'agissait de toucher et commenter ma poitrine naissance: «Ça pousse, hein fillette, ça pousse!» Sidérée, je n'ai pas bougé, alors il a continué... Je ne cherchais rien, je le dis car cela semble être décisif pour certains, je ne demandais rien, pas même un rôle. Juste à grandir tranquille», entame-t-elle.

Et, si elle ne nomme pas Gérard Depardieu, elle l’évoque en filigrane en se demandant pourquoi le milieu du cinéma a attendu tant de temps pour réagir. « N'est-ce pas étonnant qu'il faille attendre cinquante ans pour signifier à un acteur que son comportement avec les assistantes, les habilleuses, ses partenaires n'est pas acceptable, même sous prétexte de gauloiseries?», s’interroge-t-elle.

Et de conclure, en réponse au gouvernement qui disait que « le sexisme, on ne sait pas toujours comment ça commence, mais on sait comment ça se termine»: « Pour 2024 et les années à venir, je suggère une formule plus volontaire, débarrassée de tout suspense: «Le sexisme, on sait très bien comment ça commence, et il est grand temps que ça se termine!»»

