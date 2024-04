Jérémy Frérot et Laure Manaudou, c'est fini!

Jérémy Frérot et Laure Manaudou se sont séparés. L’ex-collaborateur de Flo Delavega s’est confié au Parisien sur cette rupture qu'il a mise en chanson dans son nouveau single intitulé «Adieu».

Jérémy Frérot a officialisé sa rupture avec Laure Manaudou en évoquant sa nouvelle chanson Adieu, sortie dans la nuit du 21 au 22 avril. Covermedia

Jérémy Frérot a officialisé sa rupture avec Laure Manaudou en évoquant sa nouvelle chanson «Adieu», sortie dans la nuit du 21 au 22 avril.

Malgré son caractère introverti, l’ex-membre du groupe Frérot Delavega est parvenu à retranscrire ses émotions dans ce nouveau titre qui aborde leur séparation.

« À un moment, j’ai ressenti le besoin de sortir cette histoire de moi», a-t-il déclaré au Parisien le 21 avril. « En un quart d’heure, je suis monté à 40 °C de fièvre. Je tremblais, mais je l’ai enregistrée (…) Cela m’a fait du bien, c’était thérapeutique. Moi qui suis assez introverti, cela m’a débloqué d’une certaine manière. J’ai beaucoup écrit après.»

Le chanteur de 34 ans avait rencontré Laure Manaudou lors d’un concert et officialisé leur relation en 2015. Le couple s’est marié en 2018 et a accueilli deux fils, Lou, né en 2017, et Sacha, né en 2021.

Jérémy Frérot a assuré que son ex-épouse et lui étaient restés proches, notamment dans l’intérêt de leurs enfants, comme il leur a expliqué. « Papa et maman restent amis et on va rester une équipe. Il y a l'amour qui vous a créé et il y a l'amour qui vous élève, c'est différent mais tout aussi puissant», a dit le chanteur à ses petits. « On la (leur relation) continue autrement, on a deux enfants magnifiques.»

L'artiste s’est aussi confié sur sa nouvelle vie de père célibataire après une histoire d’amour ayant duré presque 10 ans. « Mais ce n’est pas une chanson horrible sur ma vie, c’est plus une lettre d’amour sur une séparation, quelque chose d’assez positif», a-t-il déclaré. « Il n’y a pas tellement de chansons qui parlent d’un père qui divorce et s’occupe de ses enfants, une semaine sur deux. Je suis un papa vachement impliqué, comme beaucoup autour de moi. J’avais envie de partager cette vie.»

Très discret sur leur histoire, Jérémy Frérot et Laure Manaudou n’avaient pas encore évoqué publiquement leur séparation.

