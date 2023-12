Jada Pinkett Smith révèle ce qu'il y a de mieux dans le fait de ne pas vivre avec Will Smith. Elle s'est confiée sur sa nouvelle vie dans une interview pour le magazine You.

Jada Pinkett Smith apprécie un aspect particulier dans le fait de vivre seule.

L'actrice de Matrix Reloaded vit maintenant une vie de célibataire, s'étant secrètement séparée de l'acteur américain en 2016. Et cela présente quelques avantages, comme celui de s'occuper seule de la déco!

« La meilleure chose est que je n'ai pas besoin de dire à Will: ''Ce canapé te convient?», a-t-elle déclaré au magazine You du Daily Mail. J'en ai un en cuir verni crème mais avec des clous dorés dessus. Il reflète mon côté heavy metal. »

L'actrice de 52 ans a révélé qu'elle avait même créé un espace féminin dans sa nouvelle maison. « Chaque femme a besoin d'une tanière de femme! » a-t-elle affirmé.

Dans son interview, elle a évoqué la réaction de ses enfants lorsqu'elle a quitté le foyer familial. « Ils savaient que j'en avais besoin, a-t-elle déclaré. Et en plus, ils sont adultes maintenant. Ils savent où me trouver. Ils ont tous leurs propres clés, même Will. »

Jada Pinkett Smith et son mari de 55 ans se sont mariés en 1997 et ont deux enfants, Jaden, 25 ans, et Willow, 23 ans.

L'actrice de Girls Trip, qui vit près de la maison de Will Smith à Calabasas, en Californie, a déclaré au Times, en octobre, qu'elle était convaincue qu'ils finiraient par vivre à nouveau ensemble. « Je pense qu'un jour nous allons (vivre à nouveau ensemble). Vraiment, a-t-elle déclaré. Will vieillit. Je reste assez jeune, mais il devient évident pour moi qu'il va avoir besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. »

