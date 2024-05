«J'ai l'impression qu'être hétéro aujourd'hui, c'est une maladie»

Philippe Candeloro, ex-patineur artistique et médaillé olympique, s'est enflammé contre le wokisme lors d'une interview accordée au «Figaro La Nuit». Il craint que ce mouvement menace son travail de commentateur sportif.

Le patineur artistique et commentateur de France Télévisions est frustré de ne pas pouvoir s'exprimer comme il en a envie. IMAGO/PanoramiC

blue News Marc Schaller

Le médaillé olympique a évoqué le climat actuel et son impact sur son métier de commentateur sportif: «Aujourd’hui avec le #MeToo, avec le wokisme, on n’est plus aussi naturels qu’au départ», confie-t-il. «On s’autocensure par peur (...) que chaque mot qu’on va prononcer va être presque une insulte.»

Philippe Candeloro regrette une époque révolue où l'on pouvait s'exprimer plus librement, sans craindre d'être taxé de misogyne ou d'homophobe.

«Moi je suis hétéro, oui», lance-t-il. «Est-ce que c’est une maladie d'être hétéro aujourd’hui? J’ai l’impression que oui», déplore-t-il. «On essaye de m'enlever mon ADN, la façon dont j'ai vécu toute ma vie, c’est-à-dire avec mes blagues potaches à la con», poursuit-il. «J’ai une mère normande, donc on est allés dans les mariages normands où c'est pouet pouet cul-cul, et où on s'amuse à tourner les serviettes!» «Tout ce qu'on nous a appris, on veut t'enlever tout ça», s'agace-t-il.

«France Télévisions risque de me virer»

En 2014, Philippe Candeloro avait suscité la polémique suite à des commentaires désobligeants sur les fesses d'une patineuse lors des Jeux Olympiques de Sotchi. 10 ans plus tard, le patineur reconnaît son erreur. Mais nuance: «Sauf que grâce aux propos que j’ai pu tenir, on a amené 3 millions de téléspectateurs supplémentaires à un moment donné.»

«Avant que j'arrive, on s'ennuyait. On a apporté un peu d'humour (…), ce qui faisait que des mecs qui ne regardaient jamais le patinage se sont mis à nous écouter. Mec ou dame!», se félicite-t-il.

L'ancien patineur a l'impression que ses prises de position et son franc-parler ne correspondent plus à l'image que la chaîne pour laquelle il travaille souhaite véhiculer. «Aujourd’hui, France Télévisions risque de me virer, parce que je ne suis plus celui qu’ils sont venus chercher il y a seize ans», conclut-il.

Dans Le Figaro La Nuit avec Thibaut Gauthier, Philippe Candeloro évoque l'autocensure qu'il doit exercer lorsqu'il commente le patinage artistique à la télévision: «on veut m'enlever mon ADN», regrette le double médaillé olympique. pic.twitter.com/XNbdbKQqEa — Le Figaro (@Le_Figaro) May 2, 2024

Tollé

L'interview de Philippe Candeloro a provoqué une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

«Pour vos prochains déménagements, ne vous embêtez plus à écrire «TRÈS FRAGILE» sur vos cartons, écrivez directement «CANDELORO»», ironise un internaute.

«Il était déjà très très bête et vulgaire quand il patinait, je l’entendais gamin à la télé. Ça ne s’est pas amélioré», renchérit un internaute.

«On lui demande de commenter le patinage artistique, pas de faire ses blagues lourdes sur les femmes, les homos ou les étrangers. En quoi est ce la dictature du «wokisme»?», s'interroge un twitto.