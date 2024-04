Anne Hathaway a vu sa popularité chuter malgré elle à un moment de sa carrière. Elle a cependant pu compter sur le soutien du réalisateur d’Interstellar.

Anne Hathaway a vu sa popularité chuter malgré elle. KEYSTONE

Covermedia

Après sa victoire aux Oscars pour son rôle dans Les Misérables, sorti en 2013, Anne Hathaway s'est vu refuser des rôles en raison de sa baisse de popularité.

L'actrice du Diable s'habille en Prada a en effet admis que de nombreux réalisateurs ont refusé de lui confier des rôles en raison de cette baisse de popularité en ligne. A l’époque, une série de critiques négatives circulaient sur l’actrice, qui n’avait pourtant pas fait de pas de travers évident. Heureusement pour elle, Christopher Nolan s’est distingué du lot.

Interstellar

« Beaucoup de gens ne voulaient pas me confier de rôles parce qu'ils étaient préoccupés par la toxicité de mon identité en ligne», a déclaré l’actrice de 41 ans à Vanity Fair. « J'ai vu un ange en la personne de Christopher Nolan, qui ne s'est pas soucié de cela et m'a donné l'un des plus beaux rôles que j'ai eus dans l'un des meilleurs films auxquels j'ai participé», a-t-elle ajouté.

Dans le film en question, Interstellar, sorti en 2014, Anne Hathaway incarne Dr Amelia Brand, une scientifique de la NASA, aux côtés de Matthew McConaughey et Jessica Chastain. Elle avait déjà travaillé en 2012 avec Christopher Nolan sur The Dark Knight Rises, dans lequel elle interprétait Selina Kyle, alias Catwoman.

«Rester audacieux»

« Je ne sais pas s'il savait qu'il me soutenait à l'époque, mais cela a eu cet effet», a-t-elle expliqué. « Et ma carrière ne s'est pas essoufflée comme elle aurait pu le faire s'il ne m'avait pas soutenue.»

L’actrice a aussi reconnu que l'humiliation est « une chose si dure à vivre», mais qu'il fallait essayer de ne pas « la laisser vous enfermer. » « Il faut rester audacieux, et cela peut être difficile parce qu'on se dit: ›Si je reste en sécurité, si je reste discret, que je n'attire pas trop l'attention sur moi, ça ne fera pas mal’. Mais si c’est ce que vous voulez, ne soyez pas acteur», a-t-elle expliqué.

« Vous demandez aux gens d'investir leur temps, leur argent, leur attention et leurs soins dans ce que vous faites. Vous devez donc leur offrir quelque chose qui vaut toutes ces choses. Et si cela ne vous coûte rien au fond, qu'avez-vous vraiment à offrir?»

Covermedia