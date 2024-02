Jay-Z a critiqué la Recording Academy pour avoir négligé son épouse Beyoncé, qui n'a jamais reçu de Grammy Awards du meilleur album. Mais le public n’a pas apprécié le clash.

Jay-Z a critiqué à nouveau les Grammys pour n'avoir jamais décerné à Beyoncé le prix de l'album de l'année, le plus prestigieux.

Le rappeur s’est énervé lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards, quand il est monté sur scène avec Blue Ivy, sa fille aînée, pour recevoir le prix de l’Impact mondial. Il a profité de son discours de remerciement pour reprocher à l'académie d'avoir snobé sa femme à plusieurs reprises.

« Je ne veux pas embarrasser cette jeune femme, mais elle a plus de Grammys que tout le monde et n'a jamais remporté celui de l'Album de l'année», a-t-il déclaré sous les yeux de Beyoncé. « Pensez-y: Le plus grand nombre de Grammys! Elle n'a jamais gagné l'album de l'année. Donc, même selon vos propres calculs, ça ne fonctionne pas. Pensez-y! L'artiste avec le plus de Grammys n’a jamais remporté celui de l’album de l’année, ça ne marche pas! Certains d'entre vous peuvent rentrer chez eux et avoir l'impression d'avoir été snobés. Certains d'entre vous se seront fait snober. Certains d'entre vous n'appartiennent pas à cette catégorie.»

Sous les huées de la salle, il a présenté ses excuses: « Désolé, quand je suis tendu, je dis la vérité.» Le musicien a terminé en disant qu'elle devait « continuer à se montrer... Jusqu'à ce qu'on l’appelle présidente, jusqu'à ce qu'on l’appelle génie, jusqu'à ce qu'on l’appelle la plus grande de tous les temps».

Beyoncé a remporté 32 Grammys au cours de sa carrière, elle arrive donc en tête. Lorsque Adele a remporté le prix du Meilleur album de l'année en 2017, elle a déclaré avec éclat que Beyoncé aurait dû remporter la consécration pour son album Lemonade.

Covermedia