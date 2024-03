A 37 ans, Léa Seydoux s’inquiète de la réaction de l’industrie du cinéma face au vieillissement des actrices. La comédienne a même confié à Harper’s Bazaar qu’elle avait « peur».

La valeur n’attend pas le nombre des années… mais à Hollywood les inquiétudes sur la vieillesse commencent tôt pour les actrices. L'ancienne James Bond girl a déclaré qu'elle pensait qu’à Hollywood il était difficile pour les actrices de trouver du travail si elles permettaient à leur âge de suivre son cours naturel. « L'industrie en Amérique... Je la trouve dure pour les femmes. C'est difficile pour les femmes de vieillir», a déclaré Léa Seydoux à Harper's Bazaar.

Et la comédienne de 37 ans, qui travaille à la fois en Europe et aux Etats-Unis, a avoué craindre de perdre des opportunités de travail en raison de l'évolution de son apparence au fil des ans. « Je ne veux pas avoir peur de ne pas être désirable ou de perdre mon contrat. En Amérique, c'est économique, et quand il s'agit de faire de l'argent, vous perdez votre liberté», a-t-elle ajouté.

L'actrice française a également confié qu'elle avait plus de facilité à travailler sur son continent natal. « Je ne me sens pas à l'aise avec le fait que vous devez cocher toutes les cases. Être une femme à l'écran est plus facile en Europe», estime l’héroïne d’Un beau matin.

Cependant, l'actrice, qui a joué le rôle de Madeleine Swann dans les films de 007 Spectre et Mourir peut attendre, a admis qu'elle ne pouvait pas se plaindre au regard de l'évolution de sa carrière. « Je suis vraiment satisfaite des rôles qui me sont donnés... Je ne suis pas frustrée», a-t-elle convenu, avant de souligner, comme beaucoup d’artistes français en Amérique: « C'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas totalement américain d'être en tête d'affiche d'un film hollywoodien.»

