Jennifer Aniston n’a pas oublié l’anniversaire de son vieil ami Paul Rudd. L'actrice le lui a fêté avec un drôle et tendre message sur Instagram.

Jennifer Aniston affiche son affection pour son ami Paul Rudd à l'occasion de son 55e anniversaire.

« Joyeux anniversaire Paul Rudd», a écrit la star sur son Instagram Story le dimanche 7 avril. Et d'ajouter, à l'attention de celui qui a été élu Homme le plus sexy en 2021 par People: « Je t'aime, monstre sans âge!»

Jennifer Aniston a également partagé un extrait de leur film de 2012, Peace, Love et plus si affinités.

Paul Rudd et Jennifer Aniston se sont rencontrés pour la première fois en 1998 sur le tournage du film L’Objet de mon affection, et auraient commencé à se fréquenter l'année suivante. Après avoir joué la carte de la discrétion pendant des années, Jennifer Aniston a admis que le comédien et elle étaient « ensemble quand nous avions dans les 12 ans».

Jennifer Aniston et Paul Rudd sont apparus côte à côte dans plusieurs autres projets, notamment le film The Newton Boys (1998) et la sitcom iconique Friends de 2002 à 2004.

