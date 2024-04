Céline Dion a confié à Vogue France qu’elle était faite pour la scène. La chanteuse a cependant prévenu qu'il faudra être patient avant de l'y voir à nouveau.

Céline Dion a confié à Vogue France qu’elle était faite pour la scène. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia

Céline Dion ne renonce à rien, et a gardé intacte sa passion pour la musique.

Dans une interview accordée à Vogue France publiée lundi 21 avril (2024), l'icône canadienne de la musique a prouvé que, malgré le syndrome de la personne raide qui l'affecte, elle n'a en rien perdu de sa détermination.

«La célébrité m’a donné l’envie de ne jamais abandonner. Je suis née pour communiquer sur scène, avec mon équipe, avec ma voix, avec mes fans. C’est un partage. Je suis née pour ça. Quand je me suis retrouvée sur scène pour la première fois, au Québec, «j’ai pogné la piqûre», comme on dit là-bas : j’ai attrapé le virus. Ce que la célébrité m’a enlevé ? Rien. Parce que je vis tous les jours. Et j’avance», a-t-elle confié.

Une célébrité et un désir d’être sur scène qui ne faiblissent pas, même si, comme le dit l'interprète de On ne change pas à la journaliste de Vogue, son retour sur scène est encore incertain. « Aujourd’hui, je ne peux pas vous dire : «Oui, dans quatre mois.» Je ne sais pas… Mon corps me le dira», explique-t-elle tout en concédant qu’elle supporte mal cette incertitude, même si elle conserve le moral d’une gagnante. « En revanche, je ne veux pas juste attendre. C’est dur moralement de vivre au jour le jour. C’est difficile, je travaille très fort et demain sera encore plus difficile. Demain est un autre jour. Mais il y a une chose qui ne s’arrêtera jamais, c’est de vouloir. C’est la passion. C’est le rêve. C’est la détermination.»

Céline Dion a annoncé en décembre 2022 qu'elle avait été diagnostiquée avec le syndrome de la personne raide, un trouble neurologique rare. Elle a ensuite annulé tous ses concerts prévus pour 2023 et 2024. On l’a entendu, cependant, chanter a cappella en coulisses lors des Grammy Awards, et sa voix résonnait joliment. Le public pourra suivre le parcours de Céline Dion depuis l'annonce de sa maladie dans le documentaire Je suis Céline Dion (I am: Céline Dion, en VO), qui sera disponible sur Prime Video le 25 juin.

Céline Dion racontera son combat contre la maladie dans un documentaire Diagnostiquée à l'automne 2022 d'une pathologie neurologique rare, le syndrome de la personne raide (SPR), la mégastar québécoise de bientôt 56 ans a confié que surmonter cette maladie auto-immune «a été l'une des expériences les plus difficiles de (sa) vie». 17.03.2024

Covermedia