Après quatorze semaines d’aventures dans le château de Dammarie-les-Lys, c’est Pierre Garnier, 21 ans, qui a remporté samedi soir la 11e saison de la Star Academy. Lors de ce dernier prime, Dadju a réservé une énorme surprise au jeune Normand.

A l'occasion de la finale de la Star Academy, qu'il a remportée face à Julien, Pierre a eu droit à une sacrée surprise concoctée par Dadju. Venu à l'origine interpréter son titre «Compliqué» en duo avec le Normand de 21 ans, le frère de Gims a finalement interrompu la prestation au bout de quelques secondes et demandé au candidat du télécrochet de TF1 d’interpréter pour la première fois en direct sa chanson à lui, «Ce qu’on était».

«Stop, stop, stop, stop, je vais tout casser. En fait, regarde, je sais que tu as passé une semaine à répéter «Compliqué» car c'est ce qu'on s'était dit, mais parfois je mens. J'ai envie de me faire plaisir et aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on chante du Dadju, j'ai envie qu'on chante du Pierre», a lancé l'artiste de 32 ans. Un voeu que le futur vainqueur de cette 11e saison de la «Star Ac'» n'a pas tardé à exaucer, guitare en main.

«Je n’étais au courant de rien ! Quand Dadju arrête la musique, je me demande ce qui se passe, je ne comprends pas grand-chose. Il m’a fait un magnifique cadeau en me laissant l’opportunité de chanter ma chanson sur un prime comme ça. C’était inespéré et surréaliste quand j’ai vu les artistes et tout le public chanter avec moi», a expliqué le Normand à TF1, rejoint sur scène pour le dernier refrain par l’ensemble de la promo ainsi que les artistes invités ce soir-là, dont Tayc, Vitaa et Patrick Bruel.

«C'était littéralement un des meilleurs moments parmi toutes les Star ac confondues j'arrive pas à redescendre là tellement c'était magnifique et juste dingue», s'est notamment réjouie une téléspectatrice sur X (anciennement Twitter).