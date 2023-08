«Les gens se font duper» : Jean-Jacques Goldman très énervé

Ivan Jablonka vient de sortir une biographie sur Jean-Jacques Goldman. Cependant, l'ouvrage, publié aux éditions du Seuil n'a pas l'air de plaire au principal concerné, qui s'en est ému au Canard Enchaîné.

2966Jean-Jacques Goldman n'est pas très content de la biographie que lui a consacré Ivan Jablonka !19-Video Covermedia

En effet, le chanteur à succès s'est confié au Canard Enchaîné, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tendre avec celui qui avait obtenu, en 2016, le prix Médicis pour Laetitia ou la fin des hommes.

« Je n’ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi », a-t-il déclaré à la publication.

«Je me regarde en Goldman comme dans un miroir»

Il faut dire que le chanteur, qui s'est retiré de la scène voilà déjà vingt ans, n'apprécie pas forcément d'être remis ainsi sous le feu des projecteurs. Et, comme l'imagine astucieusement Le Figaro, un passage du livre où Ivan Jablonka se compare à son sujet n'a pas dû arranger les choses !

« Travail de sciences sociales, archéologie d’une époque, ce livre est aussi un autoportrait, car je me regarde en Goldman comme dans un miroir », écrit l'auteur dans Goldman, sorti le 18 août (23) aux éditions du Seuil.

Covermedia