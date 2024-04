Jennifer Garner a publié un tendre hommage sur Instagram à son « papa tout dévoué, toujours patient». William John Garner avait 85 ans.

Jennifer Garner est en deuil après le décès de son père, William John Garner.

« Mon père est décédé paisiblement samedi après-midi, a écrit sur Instagram la star de la série Alias. Nous étions avec lui, chantant Amazing Grace alors qu'il nous quittait (l'avons-nous aidé ou l'avons-nous effrayé – question valide). Bien qu'il n'y ait pas de tragédie dans la mort d'un homme de 85 ans qui a vécu une vie saine et merveilleuse, je sais que le chagrin est inévitable, attendant aux coins inattendus.»

Jennifer Garner a partagé plusieurs photos de famille de son père au fil des années, y compris des images sur lesquelles ils sont tous deux ensemble. « Aujourd'hui est un jour de gratitude, a-t-elle écrit. Nous sommes reconnaissants pour la douceur de papa et sa force tranquille. Pour la manière dont il taquinait avec un sourire espiègle, et pour la façon dont il a inventé le rôle de père tout-en-un pour ses filles, toujours patient. Nous sommes reconnaissants pour son éthique de travail, son leadership et sa foi.»

L’actrice a également exprimé sa gratitude envers le personnel médical du Centre médical de la région de Charleston et de la City of Hope. « Vos soins ont prolongé la vie de papa et lui ont donné le temps d'être dans ses endroits préférés – entouré de ses filles et petits-enfants, en encourageant ses Aggies bien-aimés, en capitaine d'un bateau, et – surtout – à côté de sa femme depuis 59 ans, notre maman.»

La star de Family Switch a conclu en disant: « Il y a tellement de choses à raconter sur mon père – mes sœurs (Susannah Garner et Melissa Garner) et moi ne cesserons jamais de parler de sa merveilleuse personne, alors soyez indulgents avec nous – mais pour aujourd'hui, je partage ces souvenirs avec ma reconnaissance pour l'homme aimable et brillant, le père et le grand-père qu'il était, ainsi que l'héritage affectueux qu'il a laissé derrière lui.»

Jennifer Garner a reçu de nombreux messages de soutien et de condoléances sur les réseaux sociaux.

