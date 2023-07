Jennifer Lopez et Ben Affleck ont fêté leurs noces de coton. Pour l'occasion, la chanteuse a partagé un aperçu de son prochain single évoquant leur mariage à Las Vegas.

Jennifer Lopez a célébré son premier anniversaire de mariage avec Ben Affleck en donnant un aperçu de sa nouvelle chanson.

La superstar de 53 ans a rendu hommage à son mari, lundi (17 juillet 23), en postant 20 secondes de sa nouvelle chanson, Midnight Trip to Vegas, une ode à son mariage à la Little White Chapel.

« Un an depuis notre voyage de minuit à Vegas... Rendez-vous sur On The JLo pour une surprise spéciale... #ThisIsMeNow », a écrit la chanteuse sur Instagram, en référence à sa newsletter, en légende de deux photos glamour d'elle-même.

L'interprète de Jenny from the Block et l'acteur de 50 ans ont célébré leur anniversaire de mariage, dimanche, en allant dîner au restaurant italien Giorgio Baldi à Santa Monica, en Californie. Pour l'occasion, la lauréate d'un Grammy a ensuite révélé les paroles de sa nouvelle chanson dans sa newsletter On the JLo, qui comportait également un clip d'elle-même interprétant ce titre.

Ce teaser est le premier avant-goût du prochain album de la chanteuse, This Is Me... Now, la suite de son album de 2002 This Is Me...Then, qui avait également été inspiré par l'acteur de Gone Girl.

Les deux stars s'était mis en couple une première fois en juillet 2002 et avaient annoncé leurs fiançailles en novembre de la même année. L'acteur et la chanteuse ont ensuite reporté leur mariage quelques jours avant la cérémonie en 2003 avant de se séparer en 2004. Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont remis ensemble en 2021 et se sont mariés en juillet 2022.

Covermedia