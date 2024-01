Si Jessica Alba a été une pionnière en matière de création d’entreprise, l’actrice a confié à Real Simple que cela n’avait pas toujours été facile. Elle s’est sentie assez « isolée» au début.

Jessica Alba s’est souvenue de ses débuts comme entrepreneuse.

L'actrice a réussi une magnifique percée dans le monde de l’entreprise. Elle est, notamment, la fondatrice et l’ambassadrice de Honest Company, qu'elle a lancée et qui est devenue un poids lourd de la beauté pour bébés et de la santé en ligne. Et ce bien avant les débuts de célébrités telles que Gwyneth Paltrow, Kate Hudson ou les Kardashian. Mais son statut de pionnière n’a pas toujours été facile à assumer et pour un entretien avec le magazine Real Simple, elle reconnaît qu’elle est passée par un immense sentiment de solitude à ses débuts.

« Lorsque vous êtes pionnier, cela vous isole, et vous êtes souvent la seule personne dans la pièce à vous ressembler». « La plupart des industries sont dominées par un archétype masculin blanc. Je ne suis évidemment pas cela et je me sentais souvent sous-estimée et minée. Dans chaque pièce ou espace dans lequel je me trouvais, je devais combattre ce sentiment, prouver ma valeur et essayer de surpasser et de surpasser ceux qui m'entouraient. J’avais l’impression que je devais toujours avoir deux longueurs d’avance», a-t-elle confié.

Toutefois, l’actrice qui a mené de front sa double vie professionnelle et sa vie familiale, ne regrette pas ses débuts solitaires, ayant conscience d’avoir ouvert « la voie» à d’autres femmes.

« Mais si le fait que j'ouvre la voie permet à d'autres personnes de s'en sortir, en particulier aux femmes de couleur, alors c'est formidable», a expliqué la star des Quatre Fantastiques, qui est d'origine mexicaine. « Nous en avons assez de ce qui existe déjà. Et je pense que plus il y a de diversité, meilleurs sont les résultats», a-t-elle affirmé.

Jessica Alab a fondé The Honest Company, Inc. en 2011 lorsqu'elle n'a pas pu trouver de produits pour bébés respectueux de l'environnement et abordables. La marque, aujourd'hui valorisée à 265 millions de dollars, propose une large gamme de produits, y compris des soins de la peau et du maquillage.

Par ailleurs, l'actrice de Charlie, les filles lui disent merci a révélé des détails sur son dernier projet, une société de production axée sur des histoires dirigées par des femmes.

« J'ai une nouvelle société de production appelée Lady Spitfire, a-t-elle déclaré à Real Simple. Elle se concentre sur le soutien de contenus et de récits autour de personnes qui ne sont pas les archétypes des personnages principaux, et sur la mise en avant d'histoires dirigées par des femmes. Je suis passionnée par la communauté latino, car j'en fais partie, et je soutiens ses histoires et ses récits.»

Nul doute que celle qui met en avant « une discipline anormalement élevée» et un recours à la méditation et à la fitness pour avancer, saura réussir dans ce nouveau défi.

Covermedia