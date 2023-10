Joe Jonas et Sophie Turner ont trouvé un accord temporaire sur la garde de leurs enfants. Selon le Daily Mail, cet arrangement sera valide jusqu'en janvier prochain.

Joe Jonas et Sophie Turner se sont mis d'accord sur une décision de garde temporaire concernant leurs deux filles. Covermedia

Le chanteur et l'actrice ont décidé de se séparer en septembre après quatre ans de mariage. Il a été largement rapporté que les deux stars se disputaient pour savoir où résideraient leurs filles, Willa, trois ans, et Delphine, âgée de 14 mois, l'actrice de Game of Thrones souhaitant retourner dans son Angleterre natale tandis que le chanteur des Jonas Brothers aurait changé d'avis et demande qu'elles restent aux États-Unis.

Après quatre jours de médiation à New York, ils ont convenus d'un arrangement commun. Selon le Daily Mail, qui a obtenu les documents judiciaires relatifs à l'affaire, l'actrice de 27 ans et le chanteur de 34 ans bénéficieront chacun de deux semaines avec leurs filles jusqu'en janvier 2024, date à laquelle ils espèrent officialiser « à l'amiable» l'arrangement ainsi que leur divorce.

Les enfants pourront voyager n'importe où au Royaume-Uni et aux États-Unis, mettant ainsi fin aux rumeurs selon lesquelles Joe Jonas retenait leurs passeports. D'autres détails ont été réglés, notamment le fait que Willa et Delphine passeront Noël avec leur famille en Angleterre et partiront également en tournée avec le groupe de leur père, les Jonas Brothers.

Dans le dossier, l'avocat de Sophie Turner, Stephen Cullen, a qualifié la médiation de « continue et productive», indiquant que le partage de la garde était « en prévision d'une résolution à l'amiable de tous les problèmes».

