Lola Glaudini a évoqué de vieux souvenirs de tournage avec Johnny Depp. Mais l’acteur et le technicien du son de «Blow», Samuel Sarkar, ont insisté sur le fait que son récit n'était pas exact.

Johnny Depp a-t-il menacé verbalement Lola Glaudini qui aurait troublé sa concentration sur le tournage de Blow?

Les versions divergent! Lors d'une apparition sur le podcast Powerful Truth Angels en janvier, Lola Glaudini a affirmé que la star de Pirates des Caraïbes l'avait agressée verbalement parce qu'elle avait ri pendant son monologue, en 2000, alors que le réalisateur, Ted Demme, lui avait demandé de le faire.

Après que l'histoire a refait surface cette semaine, le porte-parole de Johnny Depp a insisté sur le fait que la version des événements de l’actrice n'était pas exacte.

« Johnny privilégie toujours les bonnes relations de travail avec les acteurs et l'équipe, et ce récit diffère grandement des souvenirs d'autres membres présents sur le plateau à l'époque», a déclaré le porte-parole à Variety, citant en particulier le technicien du son de Blow, Samuel Sarkar.

Celui-ci a déclaré à la publication: « En tant que technicien du son, vous êtes constamment à l'écoute de ce qui se passe sur le plateau, à l'écoute des bruits, à l'écoute des bavardages. En fait, j'écoutais spécifiquement le son de Johnny pour vérifier qu'il n'y avait pas d'interférences, à la fois pendant les répétitions et pendant la prise. Je n'ai jamais rien entendu de tel – et cela aurait été un événement remarquable.»

«Pour qui tu te prends? Ferme-la, bordel!»

Lors de son passage sur le podcast, l'actrice des Sopranos a affirmé que Johnny Depp était entré dans une colère noire lorsqu'elle avait « éclaté de rire» à sa réplique.

« Johnny Depp, quand ils ont dit «coupez», s'est approché de moi, m'a collé son doigt dans la figure et m'a dit: «Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Ferme-la, bordel!», a-t-elle affirmé. «Je suis là, j'essaie de dire mon texte et tu me déconcentres. Espèce d'idiote. Oh, maintenant, oh maintenant ce n'est plus si drôle? Maintenant tu peux te taire? Maintenant tu peux te taire, putain? Le silence que tu gardes en ce moment, c'est comme ça que tu dois rester, putain».»

L’actrice, dont c’était le premier film et le premier jour de tournage, a affirmé que le défunt réalisateur n'était pas intervenu pendant l'incident et que Johnny Depp lui avait présenté « des excuses qui n'en sont pas» plus tard dans la journée. « Il a dit: «Tu sais, tout à l'heure, j'étais vraiment dans ma bulle et je restais dans mon personnage, je prenais l'accent de Boston, et ça m'emmerdait vraiment. Je suis donc un peu tendu. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien entre nous»...», se souvient-elle.

L'actrice des Sopranos a affirmé que Johnny Depp était entré dans une colère noire lorsqu'elle avait « éclaté de rire» à sa réplique (archives). IMAGO/YAY Images

