Julia Roberts révèle pourquoi elle ne se déshabille pas à l'écran

Julia Roberts a discuté avec le British Vogue de la nudité à l’écran. Elle-même ne le fait pas et assume son choix.

Julia Roberts n’apparaît pas nue dans ses films. Covermedia

L'actrice du Monde après nous a admis qu'elle avait délibérément choisi de ne pas faire de scène dénudée au cours des trente dernières années de sa carrière. « Pour moi, ne pas me déshabiller dans un film ou être vulnérable physiquement est un choix que je fais pour moi-même», a-t-elle déclaré au British Vogue.

Et sa décision n’est pas une critique de ce que font les autres. « Je pense qu'il serait plus juste de dire que les choses que je choisis de ne pas faire sont représentatives de qui je suis, a-t-elle ajouté. Vous savez, il ne faut pas critiquer les choix des autres.»

Même dans le film qui a marqué sa carrière en 1990, Pretty Woman, où elle jouait une prostituée, elle n'est jamais apparue nue. Julia Roberts a déjà expliqué que sa décision de rester vêtue était motivée par le fait qu'elle est mère de trois enfants. « Ce n'est pas vraiment ce que je fais, donc si on me demande de le faire, on doit s’attendre à ce que ce soit plus discret. Vous savez, en tant que mère de trois enfants, c'est ce que je ressens», avait-elle déclaré en 2012.

Dans l'interview accordée au Vogue britannique, la comédienne a également admis qu'elle pensait qu'il était plus difficile d'être sous les feux de la rampe aujourd'hui qu'au début de sa carrière. « Il y a tellement d'éléments pour être célèbre aujourd'hui que cela semble épuisant, a-t-elle déclaré. Aujourd'hui, cela semble plus chaotique. Il y a plus d'éléments, plus de bruit, plus de débouchés, plus de choses.»

Covermedia