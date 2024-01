Justin Timberlake a annoncé le titre et la date de sortie de son nouveau single sur Instagram. La nouvelle a valu à l'artiste une vague de critiques.

Justin Timberlake a été la cible de critiques après avoir annoncé que le titre de son nouveau single, issu de son prochain album qui sortira le 25 janvier. Covermedia

Selfish est le nom de cette nouvelle chanson, ce qui signifie « égoïste» en français. Il s'agit du premier extrait de son sixième album studio, Everything I Thought I Was, soit, en français, Tout ce que je croyais être.

Les internautes ont rapidement joué la carte de l'ironie, estimant que le titre de la chanson était « approprié» et « autobiographique» suite aux déclarations de son ex-petite amie Britney Spears concernant leur relation. La pop star avait révélé l'année dernière qu'elle était tombée enceinte lorsqu'elle sortait avec Justin Timberlake entre 1999 et 2002 et qu'il l'avait poussée à avorter.

« C'était une surprise, mais pour moi, ce n'était pas une tragédie», a-t-elle écrit dans ses mémoires La Femme en moi. « J'aimais tellement Justin. J'ai toujours pensé que nous aurions une famille un jour. Ce serait juste beaucoup plus tôt que je ne l'avais prévu. Mais Justin n'était certainement pas heureux de la grossesse. Il disait que nous n'étions pas prêts à avoir un bébé dans nos vies, que nous étions bien trop jeunes.»

Elle avait ensuite confié avoir subi une interruption volontaire de grossesse: « Si cela n'avait dépendu que de moi, je ne l'aurais jamais fait. Mais Justin était absolument sûr qu'il ne voulait pas être père. A ce jour, c'est l'une des choses les plus douloureuses que j'ai jamais vécues dans ma vie.»

Après l'annonce de la nouvelle chanson, les commentaires se sont rapidement accumulés sur ses pages de médias sociaux. « Une chanson autobiographique basée sur le titre», a écrit une personne. « Compte tenu de son passé, je dirais que c'est bien nommé», a ajouté un autre.

Britney Spears a également une chanson intitulée Selfish qui était une piste bonus de son album Femme Fatale en 2011.

Covermedia