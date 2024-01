Kanye West a fait appel à des prothèses dentaires en titane. Le rappeur a maintenant un râtelier digne du Requin de James Bond.

Kanye West s'est fait placer des prothèses dentaires en titane qui lui donnent un sourire aux reflets argentés.

Le rappeur a montré ses nouvelles ratiches dans une story Instagram mercredi (17 janvier 24), d'une valeur de 850.000€, soit « plus chères que les diamants». Aux côtés d'une photo de ses nouvelles dents, il a dévoilé un cliché de l'emblématique méchant de James Bond, Requin, qui avait des prothèses similaires.

Les « dents» ont été posées par le Dr. Thomas Connelly à Beverly Hills. « Ce fut un plaisir de travailler avec Ye à chaque étape du processus», a déclaré l'expert dentaire au Daily Mail. « Sa vision pour concevoir une œuvre d'art unique transcende la progression dentaire. Le mariage de sa vision avec la science dentaire a créé un nouveau look qui est épique!»

Un travail tellement bien fait que certains, sur les réseaux sociaux, ont cru que Kanye West s'était fait retirer toutes ses dents pour les remplacer par le sourir de Requin! Le dentiste a donc précisé à Complex: « Il n'a pas subi d'ablation. Il a toujours toutes ses dents. »

Il nous a fait un remake de requin dans james bond 😅😅😅🤣🤣🤣 pic.twitter.com/e7N6bkDIWA — Lacrim Cartel (@Equalizer55100) January 17, 2024

Kanye West avait précédemment des implants en diamants et en or dans la bouche, qu'il prétendait avoir placé sur toute la rangée inférieure de ses dents. « Je pensais juste que les diamants étaient plus cool», avait-il dit à Ellen DeGeneres en 2010. « Ce sont mes vraies dents. Je suppose qu'il y a juste certaines choses que les rock stars sont censées faire.»

Covermedia