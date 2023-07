Le compte Twitter de Kanye West a été réhabilité. Il avait été suspendu il y a huit mois suite à ses tweets antisémites.

Le compte de Kanye West sur la plateforme Twitter, maintenant appelée X, a été restauré huit mois après sa suppression en raison de messages antisémites.

Le rappeur, producteur et créateur de mode avait publié une image d'une croix gammée mélangée à une étoile de David sur le réseau social à la fin de l'année dernière. En octobre, il s'était lancé dans une série de diatribes antisémites en ligne et en interviews. Son compte avait alors été suspendu mais il avait ensuite été réactivé, jusqu'à ce que moins de quinze jours plus tard, il loue Adolf Hitler et les nazis avant d'afficher une croix gammée.

Le propriétaire de Twitter / X, Elon Musk, avait donc banni la star de sa plateforme. À l'époque, le milliardaire avait tweeté: « J'ai fait de mon mieux. Malgré cela, il a de nouveau enfreint notre règle contre l'incitation à la violence. Le compte sera suspendu. »

Voilà donc Kanye West à nouveau en ligne sur Twitter/X. Selon le Wall Street Journal, Ye ne pourra pas monétiser son compte, et les responsables du réseau social ont reçu l'assurance qu'il ne partagerait pas de commentaires antisémites. En mars, le rappeur de Jesus Walks a déclaré qu'il « aimait à nouveau les Juifs » après avoir vu Jonah Hill dans la version cinématographique de 21 Jump Street.

Kanye West a appris qu'il était atteint d'un trouble bipolaire il y a plusieurs années et a parlé publiquement de ses problèmes de santé mentale. Il avait auparavant fait des interventions politiques controversées, notamment en soutenant l'ancien président américain Donald Trump, et en qualifiant l'esclavage de « choix ». Cependant, ce sont les diatribes antisémites pro-nazies qui ont finalement vu Adidas et Gap mettre fin à leurs partenariats avec lui.

