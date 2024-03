Après avoir annoncé suivre un traitement contre le cancer, Kate Middleton a reçu énormément de messages de soutien. Le couple s'est dit «touché» par les «gentils messages» à travers le monde.

Le Prince William et sa femme Kate «sont extrêmement émus par la chaleur et le soutien du public et sont reconnaissants pour la compréhension de leur demande d'intimité en ce moment» (archives). Keystone

Après de semaines d’impatience, d’ironie, de spéculations et de mauvaises blagues, le public a en effet été abasourdi par la vidéo diffusée par le service de communication du palais de Kensington. La princesse Catherine, âgée de 42 ans, a révélé vendredi 22 mars que des cellules cancéreuses avaient été détectées après son opération de l’abdomen. Et les messages de soutien affluent aussi bien des grands de ce monde que des simples admirateurs de la princesse.

Le couple a immédiatement répondu à cette avalanche de sollicitude.

« Le Prince et la Princesse sont tous deux très touchés par les gentils messages des gens ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde entier en réponse au message de Son Altesse Royale », indique le communiqué publié samedi. « Ils sont extrêmement émus par la chaleur et le soutien du public et sont reconnaissants pour la compréhension de leur demande d'intimité en ce moment. »

La princesse de Galles a expliqué dans la vidéo où elle fait part de son cancer pourquoi le couple princier a décidé de garder le silence sur sa maladie. « Comme vous pouvez l'imaginer, cela a pris du temps. Il m'a fallu du temps pour me remettre d'une opération chirurgicale majeure afin de commencer mon traitement. Mais surtout, il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d'une manière qui leur convienne, et pour les rassurer sur le fait que j'allais m'en sortir », a-t-elle dévoilé.

Le public et la presse semblent faire amende honorable, conscients du double drame vécu par Kate Middleton de se savoir gravement malade… et de devoir l’annoncer en public, quand on est une maman de si jeunes enfants. Le souhait de la famille princière de voir respecter son intimité sera-t-il pour autant longtemps respecté ?