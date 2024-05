Kate Hudson a révélé sur CBS Sunday Morning que sa relation avec son père, l'artiste Bill Hudson, se « réchauffe». Mais l'actrice n'a « aucune attente» concernant celui qui ne l'a pas élevée.

Kate Hudson a fait le point sur sa relation avec le musicien et acteur Bill Hudson lors d'une émission de CBS Sunday Morning. Covermedia

Lorsqu'on lui a demandé à quoi ressemblait leur relation, l'actrice d'Almost Famous a répondu: « Je n'en ai pas vraiment. Mais c'est en train de se réchauffer. Il y a un réchauffement avec tout ce qui se passe. Mais ce sera ce que ce sera, vous savez. Je n'ai pas d'attente à ce sujet avec mon père, vous savez. Je veux juste qu'il soit heureux».

Goldie Hawn, la mère de Kate Hudson, a épousé Bill Hudson en 1976 et celui-ci a demandé le divorce en 1980, alors que la fillette n'avait qu'un an. Le divorce a été prononcé en 1982.

La star d'Overboard a commencé à fréquenter son partenaire de longue date, Kurt Russell, en 1983, et c'est lui qui a principalement élevé Kate et son frère Oliver.

Lors d'une précédente interview dans l'émission Today en 2021, la star de Glass Onion, qui a 45 ans, a indiqué qu'elle et Oliver, qui a 47 ans, « n'ont pas connu leur père» en grandissant et a remercié l'acteur de New York 1997 d'avoir joué un « rôle énorme, énorme dans le partage de ce que c'est que d'avoir une figure paternelle fiable dans notre vie».

Lors du Howard Stern Show en 2016, Kate Hudson avait déclaré qu'elle avait pardonné à son père de les avoir quittés. « Quels que soient ces problèmes, c'est juste quelque chose avec lequel il doit vivre, et cela doit être douloureux pour lui», a-t-elle reconnu.

