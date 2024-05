Kate Hudson croit à la vie après la mort et aux fantômes. L'actrice a affirmé au micro d'Howard Stern qu'elle en voyait « tout le temps» lorsqu'elle était jeune.

Kate Hudson a révélé à Howard Stern son point de vue sur la vie après la mort et a affirmé avoir vécu enfant en compagnie des fantômes.

Kate Hudson a révélé à Howard Stern son point de vue sur la vie après la mort et a affirmé avoir vécu enfant en compagnie des fantômes.

Un peu comme dans le film Le Sixième Sens, a-t-elle expliqué.

« Je peux tout voir», a plaisanté Kate Hudson lorsque l'animateur de radio Howard Stern l'a interrogée sur ses interactions avec le monde des esprits. « C'est comme si vous receviez ce genre de messages».

Elle a poursuivi en disant qu'elle avait eu un certain nombre de rencontres spectrales lorsqu'elle était enfant et s'est comparée au garçon dans le film paranormal de 1999 Le Sixième Sens. « Quand j'étais petite fille, c'était en fait assez fou parce que je voyais des fantômes tout le temps», a déclaré l'actrice de L'Imposteur, qui a ajouté: « C'était un peu comme (le) film paranormal Le Sixième Sens».

La star de Glass Onion: A couteaux tirés a également expliqué ses croyances sur la vie après la mort, disant qu'elle pensait que c'était « sacrément bizarre».

« C'est probablement plus scientifique que nous ne le pensons. Je pense que c'est très multidimensionnel, a-t-elle déclaré. Nous le verrons quand nous y serons, mais je pense que ce sera sacrément bizarre. Mais magnifique.»

En ce qui concerne cette vie ici-bas, l'actrice de Joyeuse Fête des Mères a expliqué pourquoi elle a décidé de vivre à quelques maisons seulement de sa mère et de son beau-père, Goldie Hawn et Kurt Russell. « Je suis très dépendante de ma mère, a déclaré Kate Hudson en plaisantant. Notre famille est tout simplement folle, dans le bon sens du terme. Tout le monde est tellement différent, mais tout le monde veut profiter de la vie. Il y a beaucoup de joie de vivre... Nous avons cette force vitale dans notre famille et c'est tellement génial».

