Kate Micucci a révélé qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du poumon au début du mois. L'actrice a annoncé que la maladie est à présent derrière elle.

Kate Micucci a annoncé avoir vaincu le cancer.

L'actrice et comédienne avait annoncé qu'elle avait été opérée d'un cancer du poumon au début du mois.

« Hey, tout le monde! Je voulais juste vous remercier tous pour les vœux et l'amour que j'ai reçus la semaine dernière », a commencé l'actrice de 43 ans dans une vidéo TikTok. « Cela signifie beaucoup pour moi et c'est arrivé à un moment où j'en avais vraiment besoin, alors merci.»

Kate Micucci, qui a joué Lucy dans la sitcom de CBS entre 2013 et 2017, a déclaré que l'opération qu'elle a subie la semaine dernière avait été couronnée de succès.

« J'ai une grande nouvelle, c'est que je n'ai plus de cancer », a-t-elle déclaré avec un sourire. « L'opération de la semaine dernière s'est très bien passée. Tous les rapports indiquent qu'elle a fonctionné et que je n'ai pas besoin d'autre traitement. Je remercie donc tous mes médecins, mes infirmières et tous ceux qui ont pris soin de moi. Et merci de l'avoir découvert à temps, j'ai beaucoup de chance et je le sais. »

« Je suis vraiment heureuse que les choses se soient déroulées ainsi », a poursuivi l'actrice des Bonnes Sœurs. « Je me sens vraiment bien aujourd'hui, ravie et reconnaissante. Merci à tous pour vos prières et vos souhaits. Je suis heureuse de pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles. »

Kate Micucci, qui a un fils de trois ans avec son mari, le musicien et producteur Jake Sinclair, a ajouté qu'elle était « impatiente de passer Noël avec son petit garçon ».

Covermedia