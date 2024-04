Keanu Reeves et Alexandra Grant, sa compagne, sont-ils sur le point de se marier, comme l’indique In Touch? Un baiser public ajoute du crédit à la rumeur.

Keanu Reeves et Alexandra Grant s'embrassent en public sur fond de rumeurs de mariage. Covermedia

La star de John Wick a accompagné sa petite amie artiste au gala du musée d'art contemporain au Geffen Contemporary à Los Angeles, où sont exposées plusieurs œuvres d'Alexandra Grant. Alors que le couple se tient généralement à l'écart de la vie publique, il s'est arrêté pour s'embrasser devant les caméras.

Cette démonstration d'amour intervient après que le magazine In Touch a rapporté que les amoureux étaient prêts à se marier dans le jardin de la maison de l'acteur à Hollywood Hills.

Keanu Reeves et Alexandra Grant se sont rencontrés en 2009 lors d'un dîner et sont rapidement devenus amis. La relation a fini par devenir romantique et le couple a rendu sa liaison publique en 2019. Ils ont travaillé ensemble pour la première fois en 2011 sur un livre intitulé Ode au bonheur, qui associe les poèmes de Keanu Reeves aux illustrations d’Alexandra Grant. L’artiste avait d'abord fait les dessins pour les offrir à l’acteur.

« Le livre a été réalisé comme une surprise, par moi, pour Keanu, comme un cadeau privé, avait déclaré Alexandra Grant au British Vogue en 2020. Tous nos amis présents dans la pièce ont eu un fou rire lorsque je le lui ai donné. Ils ont dit: «S'il vous plaît, publiez-le!» C'est ainsi que nous nous sommes lancés dans l'édition.»

Keanu Reeves a mis longtemps à retrouver le bonheur, après avoir été dévasté par la mort, en 2000, de sa compagne, Jennifer Syme, tuée dans un accident de voiture. « Le chagrin et la perte sont des choses qui ne disparaissent jamais. Elles restent en vous. Je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir un jour», avait déclaré Keanu Reeves au Guardian.

