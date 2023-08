Keke Palmer passe sa vie sur Internet. Elle a expliqué ce que La Toile lui apportait dans une interview pour The Cut.

Lors d'un entretien avec The Cut, l'actrice de Queens a avoué qu'elle passait beaucoup de temps en ligne et qu'elle se retrouvait souvent happée par des « trucs bizarres ». « Je suis toujours en train de regarder des trucs bizarres. Je regarde TikTok, je me retrouve à étudier une théorie du complot, je regarde de nouveaux articles en ligne et toutes sortes de choses sorties de nulle part, a déclaré la star de 29 ans. Je suis une internaute à 100 %. Je pense que c'est mon trait de personnalité. »

Elle a expliqué qu'elle utilisait les réseaux sociaux pour communiquer avec la majorité de ses amis, et ce depuis son plus jeune âge. « Beaucoup de mes amis que j'ai rencontrés, même quand j'étais enfant, avaient Internet. Par le biais du chat ou de MySpace. Je vois la page de quelqu'un en ligne ou je regarde la vie de quelqu'un et je me dis: « Je veux que cette personne soit mon amie «, a déclaré l'actrice de Nope. J'ai l'impression qu'Internet nous donne littéralement l'opportunité de voir le monde des autres, d'atteindre des choses que nous n'aurions pas pu atteindre autrement. Je l'utilise vraiment comme un outil et je le respecte vraiment ».

Elle a ajouté: « En particulier en grandissant, en étant dans l'industrie du divertissement, en ayant été scolarisée à la maison, sans avoir eu de vraie école, j'ai vraiment apprécié Internet. »

L'ancienne star de Nickelodeon a ensuite indiqué que même en tant que célébrité, elle avait du mal à se construire une vie sociale et se sentait souvent comme une « paria ». « Je me suis tournée vers Internet où je pouvais créer un espace pour moi, construire mon monde et avoir des amis et avoir l'impression d'être normale », a-t-elle expliqué.

