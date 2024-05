Kevin Costner a admis qu'il se sentait « brisé » au moment de son divorce avec Christine Baumgartner. Dans une nouvelle interview accordée à GQ, l'acteur, âgé de 69 ans, a admis que cette rupture l'avait beaucoup affecté. Christine Baumgartner, 50 ans, a demandé le divorce en mai 2023, et il a été prononcé en février.

L'acteur de Yellowstone et la styliste, qui se sont mariés en 2004, ont trois enfants ensemble, leurs fils Cayden, 17 ans, et Hayes, 15 ans, et leur fille Grace, 13 ans. IMAGO/ZUMA Wire

Covermedia Marc Schaller

Au cours de l'entretien, l'acteur et réalisateur a expliqué que la séparation avait coïncidé avec le tournage de sa fresque de dix heures, Horizon : Une saga américaine.

« Ces choses sont très importantes, a-t-il déclaré. Je dois y faire face. Et je dois y faire face au quotidien, émotionnellement, historiquement presque. »

L'acteur de Yellowstone et la styliste, qui se sont mariés en 2004, ont trois enfants ensemble, leurs fils Cayden, 17 ans, et Hayes, 15 ans, et leur fille Grace, 13 ans. Kevin Costner a également des enfants, Annie, Lily, Liam et Joe, issus de relations antérieures.

« Il y a aussi les besoins immédiats des enfants, poursuit-il. Je ne vais pas en faire la liste, je vais m'arrêter là. C'est mon boulot de regarder cela et d'y faire face. »

Kevin Costner a fait remarquer qu'il ne voulait pas se perdre de vue entre le divorce, le tournage du film et son rôle de père. « Je ne vais pas me perdre parce que j'ai été meurtri. Je l'ai été, mais je ne vais pas me perdre », a-t-il ajouté.

Christine Baumgartner a demandé le divorce le 1er mai 2023. Cette séparation a rapidement tourné au vinaigre après qu'elle a exigé des sommes d'argent considérables, notamment 250.000 dollars pour la pension alimentaire. En juillet 2023, un juge a ordonné à la créatrice de sacs à main de quitter le domicile qu'elle partageait avec Kevin Costner. Malgré la tension qui a régné dans l'ancien couple, le divorce a été conclu très rapidement, surtout si on compare avec d'autres divorces de stars américaines !