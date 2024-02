L'acteur devra verser 63'000 dollars par mois à son ex-femme

Kevin Costner et son ex-femme Christine Baumgartner sont parvenus à un accord sur la garde des enfants, selon Associated Press. La pension alimentaire versée par l’acteur sera de 63.000 dollars par mois.

La procédure de divorce de Kevin Costner a été finalisée.

La star de Yellowstone et son ex-femme Christine Baumgartner ont officiellement divorcé le 16 février. L'ancien couple, qui a trois enfants, Cayden, Hayes et Grace, aura la garde partagée, et, selon A.P., Kevin Costner devra verser à son ex-épouse une pension alimentaire de 63.000 dollars par mois.

Ce montant est nettement inférieur à la somme initialement demandée par l'équipe des avocats de Christine Baumgartner. Après une demande initiale de 248.000 dollars par mois de pension alimentaire, l'équipe de juristes de Kevin Costner a affirmé qu'il n'aurait pas les moyens de payer cette somme et a finalement négocié un montant plus bas.

Dans un document déposé au tribunal en juin 2023, Christine Baumgartner avait exposé l’état des finances de la famille, déclarant que son mari avait gagné 19,5 millions de dollars en 2022 et que les dépenses de la famille s'élevaient à 6,6 millions de dollars. Parmi ces dépenses figurent 84.040 dollars pour l'aide-ménagère et 830.000 dollars pour les cadeaux.

Certains médias ont rapporté que le couple s'était disputé au sujet du calendrier de tournage de Kevin Costner sur Yellowstone, mais Christine Baumgartner a explicitement démenti cette information dans les documents du tribunal, déclarant qu'elle « n'a pas fait pression sur Kevin pour qu'il quitte la série Yellowstone».

Christine Baumgartner a demandé le divorce en mai 2023, invoquant des différends irréconciliables. Ils étaient mariés depuis 19 ans et s’étaient rencontrés sur un terrain de golf, où Kevin Costner faisait des recherches et se préparait pour son rôle de golfeur dans le film de 1996, Tin Cup.

