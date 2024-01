La star de la téléréalité et le styliste Demna (Gvasalia) se connaissent bien. Il était donc quasiment naturel que les deux se rapprochent dans un partenariat créatif. C’est désormais chose faite : Kim Kardashian a confirmé son partenariat avec la maison de couture controversée sur Instagram.

Kim Kardashian, qui était déjà associée à la marque, et a défilé pour elle en 2022 et est une habituée du front row à ses shows, a déjà été critiquée pour ne pas avoir coupé les ponts avec la maison de couture. © Cover Media Seth Browarnik/startraksphoto.com

« Depuis plusieurs années, les créations de Balenciaga font partie de mes nombreux looks – et de certains de mes moments de mode les plus emblématiques, a-t-elle écrit dans un communiqué.

Cette maison de couture historique embrasse la modernité, l'artisanat et adopte une approche innovante de la création sous la direction artistique de Demna (Gvasalia). »

Coups d’éclats provocateurs

En accolant son nom officiellement à celui de Balenciaga, Kim Kardashian prend un risque pour son image. La griffe, célèbre autant pour ses créations que pour ses coups d’éclats provocateurs, s'est retrouvée sous le feu des critiques l'année dernière après avoir publié une campagne montrant des enfants tenant des ours en peluche dans des costumes se référant au bondage.

La marque a été accusée de cautionner la pédophilie et l'exploitation des enfants.

Balenciaga a présenté ses excuses pour cette campagne dans un communiqué : « Nous condamnons fermement la maltraitance des enfants sous toutes ses formes. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants. »

« Ébranlée » et « dégoûtée »

Kim Kardashian, qui était déjà associée à la marque, et a défilé pour elle en 2022 et est une habituée du front row à ses shows, a déjà été critiquée pour ne pas avoir coupé les ponts avec la maison de couture.

L’entrepreneuse et mère de famille s'est dite « ébranlée » et « dégoûtée » par les images, mais a continué à travailler avec Balenciaga, apparaissant récemment dans la campagne pour sa prochaine collection été 2024.

Dans son message d’annonce du partenariat, elle met en avant la « confiance ». « Pour moi, cette relation de longue date repose sur une confiance mutuelle et un engagement à faire ce qui est juste. Je suis enthousiaste à l'idée de ce nouveau chapitre pour la marque et de devenir son ambassadrice », conclut-elle.