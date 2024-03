Malgré son emploi du temps chargé, Kristen Stewart se voit bien avoir des enfants. La star de Twilight avait tout de même avoué un mois plus tôt qu’elle craignait les accouchements.

Kristen Stewart a révélé mardi dernier que sa fiancée et elle restaient ouvertes à la maternité. Covermedia

« Nous avons fait des trucs vraiment ennuyeux, comme congeler nos ovocytes, et d'autres choses», a déclaré l’actrice américaine de 33 ans au podcast Not Skinny But Not Fat d'Amanda Hirsch. « Donc si nous le voulons, nous pouvons» avoir des enfants.

Kristen Stewart et la scénariste de 36 ans Dylan Meyer ont commencé à se fréquenter en 2019 et se sont fiancées en 2021. Elles s’étaient rencontrées plusieurs années auparavant sur un plateau de tournage. La star de Spencer a déclaré qu’elles n'avaient pas encore fixé la date de leur mariage.

« Nous sommes toutes les deux des personnes très décontractées», a-t-elle expliqué. « Nous avons un plan très flexible, qui nous convient, pour ce qui se passera après avoir réalisé mon premier film.»

L’actrice a avoué en février qu’elle se voyait bien avoir des enfants à l’avenir, mais qu'elle avait « peur de l'accouchement».

« Idéalement, à un moment donné, bientôt, je me dirai: «Je veux avoir un enfant». Je n'ai pas peur d'être enceinte. Je ne crains pas d'avoir un enfant. Mais j'ai tellement peur de l'accouchement, c'est dingue», avait déclaré Kristen Stewart dans Rolling Stone.

