Des documents avaient révélé que la fondation Archewell était en défaut de paiement. Le gouverneur de Californie, où le couple réside, s’est exprimé sur la couverture médiatique « injuste» de l’incident.

L'association caritative du prince Harry et Meghan Markle, Archewell Foundation, a été déclarée légitime après un problème de « paperasserie».

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a qualifié la non-conformité temporaire de la Fondation Archewell de « sauvagement exagérée». Lors d'une conférence de presse, il a déclaré aux médias présents que des articles récents sur l'association caritative du couple avaient été incendiaires et trompeurs.

« Je veux juste que les gens sachent que non seulement ils sont en conformité, mais qu'il s'agissait d'un problème technique de paperasserie qui a été largement surestimé», a-t-il rétorqué. « J'espère que les personnes qui ont publié ces titres liront celui-ci, à savoir qu'il s'agissait d'un problème technique de paperasserie tout à fait ordinaire, qui persiste pour tant d'autres personnes.»

Gavin Newsom a également fait l'éloge de la duchesse de 42 ans et de son mari de 39 ans pour leur travail dans le domaine de la santé mentale. « La fondation Archewell, dirigée par Meghan Markle et le prince Harry, fait un travail extraordinaire, en particulier pour les femmes et les filles, mais surtout pour la santé mentale», s'est-il réjoui.

Il a de nouveau insisté sur la conformité de la fondation, ajoutant: « Ils sont en parfaite conformité et c'est une organisation célèbre qui fait du bon travail dans l'État de Californie.»

Le gouverneur a également déploré « l’injuste» couverture médiatique de la non-conformité de l'organisation caritative.

